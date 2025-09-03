19:23, 03 9月 2025 | GMT +5
9月3日终盘 美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦证券交易所(KASE)于今日17时公布了9月3日坚戈兑换外币平均汇率结果。
30个KASE成员参与了交易。
根据现货市场交易结果： 美元兑坚戈（交易工具USDKZT_TOM）汇率平均报价为1: 540.14（+0.51坚戈），外汇交易总额为2.1866亿美元（-3874.5万美元）。交易过程中，最低报价为1:539.11坚戈，最高报价为1:540.69 坚戈。
欧元兑坚戈（交易工具EURKZT_TOM）汇率平均报价为1：628.30（-1.25坚戈），外汇交易总额为134万欧元（-56万欧元）。交易过程中，最低报价为1:627.17坚戈，最高报价为1: 629.90坚戈。
卢布兑坚戈（交易工具RUBKZT_TOM）汇率平均报价为1:6.6797（-0.0260坚戈），外汇交易总额61.6942亿卢布（+2.3315亿卢布）。交易过程中，最低报价为1:6.6606坚戈，最高报价为1: 6.6921坚戈。
人民币兑坚戈（交易工具CNYKZT_TOD）汇率平均报价为1:75.6035（+0.0273坚戈），外汇交易总额5110万元（-3075万元）。交易过程中，最低报价为1:75.5210坚戈，最高报价为1: 75.6500坚戈。