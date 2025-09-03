哈通社9月3日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

9月3日，星期三

9月3日是阳历一年中的第246天 （闰年第247天） ， 离全年的结束还有119天。

世界各国/地区节日：

澳大利亚国旗日 每年9月3日为澳大利亚国旗日。澳大利亚旗帜为蓝色旗面，靠旗杆侧上角有英国米字旗，靠旗杆侧下部有一颗大型白色七角星--英联邦之星；其余部分有四颗较大的白色七角星与一颗较小的白色五角星，代表的是太平洋上空的南十字星座。澳大利亚国旗于1901年9月3日正式启用。

卡塔建国日 卡塔建国日是一个纪念卡塔尔于1878年建国的节日，并且每年的日期都固定在12月18日。事实上，这个节日在2007年才由当时的王储塔米姆·本·哈迈德·阿勒萨尼宣布建立。这个节日也被称为“建国者日”。

摩尔多瓦武装力量日 摩尔多瓦武装力量是共和国获得独立后于1991年9月3日按照总统的米尔奇•斯涅古尔《关于组建武装力量的命令》组建的。这一天成为摩尔多瓦国防军的成立日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1928年 阿拉木图县区（现阿拉木图州）正式成立。

1998年 根据总统令，阿拉木图州卡斯克列恩县改名为卡拉塞县。

2005年 美国纽约市举行哈萨克斯坦著名画家哈尼·穆尔扎谢夫的作品展。

2009年 阿克莫拉州休奇耶县更名为布拉拜县。

2010年 哈萨克斯坦第一夫人萨拉·纳扎尔巴耶娃获得SOS儿童村慈善机构特别奖。

2012年 哈萨克斯坦外交部官方网站正式上线。

2013年 阿斯塔纳举行哈萨克斯坦-印度尼西亚商业论坛。

2021年 哈萨克斯坦电影《托米里斯女王》在土耳其上映。

2023年 阿斯塔纳国际马拉松赛落下帷幕，这一体育盛事吸引了来自全国各地以及澳大利亚、英国、德国、波兰、葡萄牙、俄罗斯、西班牙、美国、荷兰、乌兹别克斯坦、韩国等国家的大约两千名选手。