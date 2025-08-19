俄罗斯AI-92汽油交易所价格再创新高

此前的纪录出现在2023年9月，当时92号汽油的价格为每吨70,520卢布。

同一天，95号汽油（АИ-95）价格也上涨1.86%，达到每吨80,300卢布（约合539,616坚戈），接近8月12日创下的历史最高价80,500卢布。柴油价格则上涨0.93%，达到每吨59,274卢布（约合398,221坚戈）。

在批发价格持续走高的背景下，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示支持能源部提出的延长汽油出口禁令的建议。根据该提议，相关限制将适用于生产商，而对贸易商、石油仓库及年产量不足100万吨的生产商，禁令可能延长至10月。

8月14日，哈萨克斯坦能源部表示，全国AI-95汽油供应形势完全受控。目前全国AI-95汽油库存为6.7万吨，相当于16天的消费储备，该库存通过国内炼油厂的每日生产实现持续补充。今年7月AI-95汽油消费量同比增长18%，预计8月需求将进一步上升。