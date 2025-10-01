AI-Sana周：欧亚国立大学展示人工智能创新成果

多样化AI项目亮相展会

此次AI Expo展会上展示了多个独具特色的项目，包括：

- 包容性向导：专为特殊教育需求人士设计的导航辅助系统；

- SignBridge：通过3D虚拟形象将文本翻译成哈萨克手语；

- 电子鼻（E-nose）：用于保护环境免受有害物质侵害的智能嗅觉系统；

- 语音真伪检测系统：识别合成语音以应对电话诈骗和伪造音频；

- E-Curator聊天机器人：为学生和教师提供全天候数字化支持；

- 虚拟讲师：通过AI生成视频讲座，提升在线教育质量。

活动吸引了哈萨克斯坦科学与高等教育部副部长迪娜拉·谢戈洛娃、欧亚国立大学校长叶尔兰·瑟德科夫、数字化副校长古丽米拉·别克马诺娃、IT行业专家、教师及首都高校学生参与。

AI-Sana计划推动科技教育

副部长迪娜拉·谢戈洛娃介绍了AI-Sana计划的实施情况。

她表示：

“AI-Sana计划已吸引约10万名学生参与高科技项目。该计划旨在全国95所高校推广人工智能课程并提升教师专业能力。不久后，Alem AI国际人工智能中心将正式成立。未来是人工智能的时代，只要我们积极努力，就能在国际排名中名列前茅。”

校长叶尔兰·瑟德科夫强调此次活动不仅是新理念与技术的展示平台，更是哈萨克斯坦高校在人工智能时代迈出的重要一步。

“国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中指示在三年内将国家转型为数字国家。欧亚国立大学师生在本次展会中呈现的项目涵盖教育、医疗、生态、城市基础设施及数字服务领域。建议将此类展会作为常态化活动，打造交流思想与开发AI新产品的平台。”他说。

包容性向导：助力视障人士

大学数字发展部门软件专家艾博尔·提列乌汗介绍了“包容性向导”项目。该项目旨在帮助视障人士在建筑物内安全导航。

“由于室内通常无法使用GPS，该设备内置了建筑物地图，通过激光和摄像头扫描QR码规划路线。用户可通过语音指令操作，设备通过专用耳机提供反馈并警示障碍物。该设备在哈萨克斯坦尚无同类产品，支持5小时离线工作，具备便携性和价格亲民的特点。”他说。

多功能AI解决方案

展会还展示了多项先进AI项目：

- E-Curator聊天机器人：为学生和教师提供全天候服务，涵盖学业、宿舍、文件办理及社会支持等问题。其核心优势是24/7全时段响应，学生可随时提问并即时获得解答，减轻工作人员负担并提升信息获取效率。系统支持哈萨克语、俄语和英语。

- SignBridge：利用手势识别和计算机视觉技术，将文本通过3D虚拟形象翻译成哈萨克手语，增强听障人士的信息获取能力。

- AI虚拟讲师：基于文本自动生成视频讲座，模拟情感、面部表情和动作，提升在线教育体验。

- 语音真伪检测系统：针对合成语音（TTS、VC）进行识别，可用于防范电话诈骗、伪造音频，应用于司法鉴定和网络安全领域，支持在线检测、音频分析及频谱可视化。

- KOMEK学习测试平台：首款以哈萨克语开发的在线教育和测试系统，通过人工智能识别学习短板并提供个性化解决方案，具备灵活参数和用户友好的分析报告功能。

学生创新获表彰

展会期间，参与AI故事创作比赛的欧亚国立大学学生荣获证书表彰。

本次活动不仅展示了前沿技术，也为哈萨克斯坦人工智能教育与创新发展注入了新动力。

