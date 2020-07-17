欧亚开发银行收购AIFC绿色金融中心5%股份

哈通社/努尔苏丹/7月17日 -- 欧亚开发银行16日发布消息称，已从阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）管理委员会收购AIFC绿色金融中心5%的股份。

欧亚开发银行行长波德古佐夫表示，欧亚开发银行参股哈萨克斯坦绿色金融中心符合自身发展战略。哈高度重视«绿色经济»项目，欧亚开发银行已参与哈多个可再生能源项目融资，其中包括叶列缅套风能电站和多个光伏电站项目。参股AIFC绿色金融中心有助于在该领域发挥更大作用。

波表示，参股一家专注于开发«绿色金融»项目并引入«绿色金融»工具的企业，有利于欧亚开发银行和AIFC成为构建中亚地区«绿色金融»市场的积极参与者，从而引入新产品，开展联合研究，发掘融资潜力。

AIFC主席克里姆别托夫表示，AIFC与欧亚开发银行合作将促进欧亚地区«绿色金融»发展，共同参与AIFC绿色金融中心活动，有助于在欧亚经济联盟推广生态和社会项目引资经验，普及«绿色金融»和«绿色经济»。

AIFC绿色金融中心成立于2018年6月，其宗旨是在哈及中亚地区发展和推广«绿色金融»。中心可就在AIFC证交所发行«绿色债券»等问题向潜在发行人、投资者和市场参与者提供帮助。此前，AIFC持有绿色金融中心100%股份。

【编辑：木合塔尔·木拉提】