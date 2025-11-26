AI能否当董事？QAMS致函总检察院寻求法律解释

股东们正在寻求明确答复：将人工智能纳入基金董事会是否符合现行法律，这一做法是否会给企业及投资者带来潜在的法律风险。

按照哈萨克斯坦现行立法，机器人并不具备自然人的权利和义务，因此既不能被任命为董事，也无法行使投票权。QAMS的法律顾问提出质疑：政府一项简单的决议是否足以让AI获得此类权限？如果答案是否定的，那么所有由AI参与投票的董事会决议，都可能在法院被轻易判定无效。

对于购买“萨姆鲁克-卡泽纳”基金旗下公司股票的投资者而言，这同样意味着风险。如果AI参与投票的交易被认定为非法，将无疑加剧市场不确定性，甚至可能引发持有者的恐慌。

据“萨姆鲁克-卡泽纳”基金介绍，SKAI系统已被加载了自2008年以来董事会审议的全部材料。该人工智能负责分析财务、运营及市场数据，识别趋势并提出建议。SKAI系统完全在哈萨克斯坦境内运行，其数据存储在“哈萨克电信公司”的受保护GPU集群中。

此前报道显示，在10月2日举行的数字论坛上，“萨姆鲁克-卡泽纳”基金首次推出了拥有投票权的人工智能数字董事——SKAI。10月17日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开了“萨姆鲁克-卡泽纳”基金董事会会议，首次引入基于人工智能的独立数字董事SKAI参与决策。

【编译：阿遥】