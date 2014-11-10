北京APEC会议对中国未来的战略意义和战略价值

哈通社阿斯塔纳11月10日电，2014年亚太经济合作组织（APEC）领导人会议在中国首都北京举行，中国在时隔13年后，从被融入者一跃成为主导者。中国媒体人民网11月8日发表题为《中国为什么如此看重APEC？》评论文章，分析北京APEC会议对中国未来的战略意义和战略价值。

全文摘编如下：

这次APEC是在世界经济复苏乏力，发达经济体货币政策走向分化的背景下召开的。如今的世界，亟需新的经济增长点，亟需新的经济火车头来带动世界经济。中国，就是借此机会，在几乎所有成员国都需要的情况下，将有利于几乎所有国家的中国战略、政策融入到APEC当中的。 北京APEC会议的主题是"共建面向未来的亚太伙伴关系"，其中涵盖了四大议题：推动区域经济一体化，促进经济创新发展、改革与增长，加强全方位基础设施与互联互通建设，以及反腐败执法合作。 这四大议题，都充分体现了中国和亚太绝大多数国家的战略意愿。如果将这次APEC会议比作一个人体，那么"共建面向未来的亚太伙伴关系"大脑，"推动区域经济一体化"是骨架，"促进经济创新发展、改革与增长"是肌肉，"加强全方位基础设施与互联互通建设"是血管，"反腐败执法合作"就是皮肤。 "共建面向未来的亚太伙伴关系"之所以是大脑，原因是这正是几乎所有国家心中所希望的，是他们发自内心的需要。因此，这一涵盖几乎所有国家的核心思想自然是这次会议的"大脑"。 中国为推动区域经济一体化作出了很多基于中国国家战略的规划，这些战略规划包括：21世纪海上丝绸之路战略、丝绸之路经济带战略、中印缅孟经济走廊战略、中巴经济走廊战略、东北亚经济整合战略等。这些战略中，每个都是以区域经济一体化为核心的，每个都是以中国的国家战略为基础的，每个都是符合APEC几乎所有成员国的战略利益的。 更为重要的是，上述这些战略，最终都可以统合到更广大的战略--欧亚大陆经济整合的大战略当中。如今，欧亚大陆经济整合的大战略由中国提出了两个符合大方向的战略：丝绸之路经济带战略和21世纪丝绸之路经济带战略，中国在亚太地区指定的所有区域经济战略，都可以融入到上述两个战略当中。 丝绸之路经济带战略可以涵盖东南亚经济整合、可以涵盖东北亚经济整合，并最终融合在一起通向欧洲，形成欧亚大陆经济整合的大趋势。而21世纪丝绸之路经济带战略则是从海上联通欧亚非三个大陆，最终可以和丝绸之路经济带战略形成一个海上、陆地的闭环。推动区域经济一体化。这就是中国包容性发展战略，实现合作共赢是战略的中心思想，这也是中国最高国家战略的包容性体现。这一部分，当然可以比喻成亚太的合作骨架。

"促经济创新发展、改革与增长"是肌肉，其根基也在中国。站在中国战略角度来说，这些战略的拓展在经济层面，都是立足于中国国内的经济结构转型、产业升级、区域经济结构调整，由中国这个经济内核影响到相关经济体，促使他们称为中华经济圈的配套。如此一来，大家都可以通过经济增长来"长自己的肉"，通过"长自己的肉"来实现自我发展。

"加强全方位基础设施与互联互通建设"则是本次APEC会议战略规划内容的"血管"。为什么这么说呢？因为要在现有区域经济框架上"长肉"（经济增长），必须靠血管给各个组织输送营养。这些血管由什么组成？就是由公路、铁路、航空、港口等交通基础设施的建设组成，由包括互联网、通信基础设施的建设组成，由金融体系互联互通的建设组成。资本、货物和信息这些经济发展"养分"，就是靠这些流通通道对相关国家、组织进行输送的。事实上，这些基础设施的建设本身，就能拉动经济增长和就业，提升相关国家的经济发展和民生水平。

"反腐败执法合作"为什么是皮肤呢？因为再好的政策，如果腐败严重，则必然损公肥私、影响公平公正、影响市场开放，最终必然影响经济发展和运行。反腐执法合作，能抵御各种腐败病菌、病毒侵袭经济发展，保护APEC成员国的经济合作和内部经济运行，起到经济皮肤的作用。

中国从被融入者到主导者仅用13年

就在前不久，21个国家刚刚在北京成立了亚洲基础设施投资开发银行。据报道，印尼将在北京APEC峰会期间加入这一银行。这个投资银行是给亚太区域经济整合提供造血功能，对亚太相关国家进行基础设施投资建设，加强彼此互联互通。这么做对中国有什么好处呢？除了可以大大促进中国资本输出、工业输出、人民币国际化、中国经济结构转型、产业升级外，本质上相当于以中国为核心进行区域经济一体化，并由此通过丝绸之路经济带战略向西延伸，最终主导完成欧亚大陆经济整合。

中国的战略是如此宏大，如此符合国际大势，如此让国际社会无法拒绝，使得中国成了最近3届APEC会议上最亮的那颗星。而在过去2届当中，美国总统奥巴马均未参加。让人感觉有些冷幽默的是，21世纪海上丝绸之路战略和亚投行的建设建议，都是在中国国家主席习近平在去年印尼APEC峰会上提出的。那一届APEC峰会，成了中国国家主席宣布中国大国战略的的舞台。与此形成鲜明对比的是，以前的APEC主导者-美国，元首却缺席了。美国总统连续两届没有出席APEC峰会，不但没有实现弱化APEC峰会的目的，反倒是将主导权拱手让给了中国。

屈指算来，中国从2001年第一次主办APEC峰会到今年第二次主办APEC峰会，时隔有13年。这13年时间的开始，中国还是即将加入世贸组织的融入者；到这13年的末尾，中国则一跃成为主导者。不得不叹服，世界变化是如此之快。