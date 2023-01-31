哈萨克斯坦最受欢迎的十大APP Telegram居首位

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 – 数字化技术高度发展的当下，没有智能手机已经越来越难以方便的生活。可以说，人们生活的各个层面都已经被数字化所覆盖了。

统计分析网站Ranking.kz公布了一项社会调查报告，展示了在哈萨克斯坦使用人数和频率最多的十款移动应用程序（APP）榜单。

这份榜单显示，在哈萨克斯坦，人们对于«通讯服务»类移动营业厅程序的需求度非常之高。

根据截至2023年1月27日的统计，在哈萨克斯坦人当中，下载和使用量居于榜首的移动应用程序是——Telegram。

而位于第二位的，是哈萨克斯坦移动通讯企业Beeline的服务应用程序——Менің Beeline。通过手机应用商城Google Play，有超过1000万人下载和使用了这款软件。

榜单第三位的，是专门为商务人士推出的通讯程序WhatsApp Business。

第四和第五位的两款移动应用程序分别是Tele2 Қазақстан和WhatsApp Messenger。

最受欢迎的其他五款移动应用程序还包括了：Snapchat, IZI, Mail.ru - Email App, Active和Altel.kz。

分析人士指出，通讯类移动应用程序成为最普遍和最受欢迎的程序类型是一个很正常的现象，这主要是源于日益增加的移动通讯用户数量。

统计显示，2022年12月底，哈萨克斯坦的移动通讯用于总量增长了3.1%，达到1740万。

最近的五年间，网络用户的总量也增加了25.6%。其中，移动通讯用户的占比，从每100人中有77人，增加到了每100人中有89人。

与此同时，数字服务的占比量在各个经济部门中的覆盖率也在不断上升。2021年，这一指标已经达到了87.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】