Apple Pay海外市场不容乐观

哈通社阿斯塔纳6月2日电 据路透社消息，苹果公司移动支付服务Apple Pay虽登陆美国市场已有18个多月，但在全球支付市场的收获却很少，因受制于技术挑战、消费者使用率低以及银行业的抵制。

消息称，Apple Pay目前仅在六个国家及范围有限的银行可以使用。

根据研究公司Timetric，去年Apple Pay的交易总额为109亿美元，其中大多数发生在美国。这还比不上肯尼亚一年的移动支付交易额。

Apple Pay在全球的交易额，与中国移动支付市场的规模相比可谓沧海一粟。根据iResearch数据，中国是全球最大的移动支付市场，去年移动支付规模估计达1万亿美元，阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)在该市场占主导地位。

来自英国、中国和澳大利亚的坊间传闻显示，Apple Pay受到核心果粉的追捧，但服务质量及使用兴趣却有明显差异。

**技术问题**

Apple Pay一个月前才登陆澳大利亚，一家中型银行支持的移动设备却频频出故障。

"Bendigo Bank (BEN.AX)在特定商家终端接受Apple Pay支付时遇到了一些未预料到的技术问题。"该行发言人对路透称，由于发布该服务时缺乏行业的广泛参与，导致这项新技术的提前测试时间受限。

苹果副总裁Jennifer Bailey称，这是初期出现的情况，不具代表性。"与任何重大技术变革一样，这需要时间。"她说。"我们希望尽快行动，尽快地推动其发展。"

面对智能手机业务放缓，苹果向支付市场发力，寄望借此增加其设备的吸引力并创造更多的营收来源。在美国，Apple Pay每笔100美元的支付中，苹果最高可分成15美分。

**遭遇抵抗**

在美国，苹果借助其庞大的用户基础为Apple Pay提供助力。但在澳大利亚、英国和加拿大却遇到抵抗，这些国家的银行正在打造他们自己的产品。

"总体而言，支付是一个复杂的系统，涉及到许多供应方，像这样的革命性变革很难很快出现。"First Annapolis Consulting分析师Joshua Gilbert说。

Juniper Research分析师Windsor Holden称，譬如像在英国，去年该国通过非接触式卡进行的交易达到140亿美元。这就很难说服消费者为了同样的支付便利而在他们的智能手机上进行更多的操作。

Apple Pay在澳大利亚的反响也一般，该国有超过60%的卡交易通过非接触式卡进行。一家大型零售商的发言人称，他看到在零售行业"这一支付选项的采用率很低"。因无权公开谈此事，这位发言人要求匿名。

Apple Pay在中国推出已有三个月。用户在网上论坛抱怨称，即使在大众快餐店，该服务用起来也没有微信等本地的支付服务方便。