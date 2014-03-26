哈萨克斯坦总统建议继续核安全峰会传统

哈新社海牙讯，据总统府新闻局发布的消息，总统纳扎尔巴耶夫出席了有关海牙核安峰会论坛未来的非正式全体会议，表达他们对论坛的未来的看法。

纳扎尔巴耶夫说："我希望 国际社会的大多数成员在当代挑战和复杂国际局势面前，支持我们工作延续2016年，哈萨克斯坦准备支持这样的决定，我建议间隔4-5年举办一次此类会议。" 总统在指出持续此类峰会的重要原因，特别强调目前社会核电的"复兴"时说："核电的复兴过程可能会增加敏感技术和材料相关的风险，增加的核恐怖主义威胁，应当保持在当前复杂的国际局势中峰会的政治势头。" 总统还指出此前峰会制定的任务及目标合理的完成，进一步完善立法以及发展核安全领域综合性的重要性，并强调了世界武器和其他军事技术用于核材料存量仍然巨大的事实，以及目前社会在可持续发展过程中，对核燃料的需求量在逐年增长。 纳扎尔巴耶夫还说："我们需要发展的国际合约，以确保核材料在安全条约之外的核武器不扩散，我相信，这将有助于全面解决全球核安全的问题。" 纳扎尔巴耶夫说："我们处于发现效率方面超越核能的新类型能源的边缘。我们的任务是使新型能源变得安全而大众化。" 纳扎尔巴耶夫还强调了新的核技术在各个行业的发展和实施所谓的物理安全性。