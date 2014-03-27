买台电脑引发的十六年官司最终落幕

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，英国一位名叫理查德•德金的44岁男子因为购买一台电脑同银行打了16年官司，终于以胜诉告终。

1998年，德金从电脑连锁商店"个人电脑世界"（PC World）在苏格兰东岸城市阿伯丁的一家分店购买了一台价值1499英镑的电脑，并且同属于汇丰银行的HFC银行签订了一份分期付款协议。 德金说，一位商店营业员当时告诉他，如果电脑有问题，可以退货。 他后来发现这台电脑没有内装的"猫"（modem），于是决定退货。 商店最终同意退货，并且退还了德金在购买电脑时为分期付款支付的50英镑首付款。 但是HFC银行坚持表示，德金必须按照协议继续执行分期付款，因为从法律上讲，借款协议同购买电脑没有关系。纠纷从此开始。 德金从此被列入低信用黑名单，直至2005年。德金认为，HFC毁掉了他的个人信誉，直接导致他在西班牙购置一处房产的计划破产。 一审胜诉 苏格兰阿伯丁地方法院在2008年做出了有利于德金的裁决，认定德金有权退货，有权撤销借款协议，并且判定德金获得11.6万英镑的损失赔偿。 但是，在爱丁堡的苏格兰最高民事法庭随后推翻了阿伯丁地方法院的裁决，案件最终被推向英国最高法院。 英国最高法院现在做出终审裁决，核准了德金的上诉，并判定他获得8000英镑的损失赔偿，尽管这个数字低于阿伯丁地方法院最初确定的11.6万英镑数额。 德金说，这项最终裁决对广大消费者来说是一个伟大的胜利，他对自己成为这一胜利的主导力量而感到自豪。 他还说，由于被列入黑名单，他没有能够买到家庭需要的房子，而这项最新的判决结果使得其他消费者不再经历他所受到的不公平待遇。 德金说，向法庭提出诉讼是一件很有压力的事情，向英国最高法庭提出申诉更要冒上极大的风险。 "但是，有时候你必须选择去做正确的事情，而不是容易做的事情。"