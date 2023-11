中国投资者改变迪拜面貌

哈新社阿斯塔纳讯,据纽约时报报道,距哈利法塔(Burj Khalifa)约24公里处的阿拉伯沙漠边缘,一个居住兼购物区正逐渐兴旺起来,这个区域看上去更像北京而不是迪拜:餐馆门前挂着中文招牌,龙城(Dragon Mart)购物中心装饰着巨龙雕塑。

中国的个人投资者以及开发商在向伦敦、纽约和悉尼等城市投以重金之后,又将投资领域扩展到了迪拜。

据迪拜土地局(Dubai Land Department)的数据显示,去年大约有1,000名中国个人投资者花费了13亿阿联酋迪拉姆(合3.53亿美元)投资迪拜的土地、住宅和办公楼,较前年的投资规模增长了约两倍;前年有288名中国投资者在当地投资了4.86亿阿联酋迪拉姆。

迪拜去年的个人地产交易总规模增长了53%,至2,360亿阿联酋迪拉姆,其中海外投资者购买了1,140亿迪拉姆的土地和地产。

Atomic Properties现年30岁的老板Wang Liao表示,迪拜越来越为中国人所熟悉。Atomic Properties是一家总部在迪拜的房产中介,主要为中国买家牵线搭桥,距离龙城几步之遥。

据中介机构、开发商和分析人士表示,2009年之前迪拜正受到地产危机重创,当时中国投资者和开发商对于投资迪拜并不积极,但如今其在迪拜地产市场中的重要性越来越突出。

来自个人买家的需求促使新的开发项目推出,也带动了迪拜住房产业的复苏,而中国的建筑承包商和银行则为那些在上一个繁荣时期陷入停滞的高知名度项目重新注入了活力。

迪拜2009年时的市场状况与现在迥然不同。当时,迪拜主要的国有控股公司之一Dubai World表示将停止偿还债务。这一消息引发全球金融市场震动,并导致住宅价格下跌了50%以上。数周之后,世界第一高楼迪拜哈利法塔(Burj Khalifa)正式对外开放。

迪拜的住宅价格去年上涨了约35%,但距之前的峰值仍低20%。总部位于伦敦的房地产咨询公司莱坊(Knight Frank)称,在瞄准大中型公司的优质商业地产市场,房价预计在2014年将上涨10%左右,而去年的涨幅在5%-7%。

在上一个繁荣时期,印度、英国、巴基斯坦和沙特的投资者是迪拜市场上最大的海外买家,即便是现在也占到了买家的大头。但迪拜土地部的信息显示,中国投资者是目前迪拜市场上数量增长最快的买家之一。 位于迪拜城郊的龙城建于2004年,开发商Nakheel是迪拜最大的国有开发商之一。随着龙城成为倍受欢迎的购物中心,Nakheel又增建了17.7万平米的零售区和一家酒店。

在这个零售中心附近,同样由Nakheel建造的一个名为"国际城"(International City)的住宅项目形成了一个中国社区。Nakheel估计,"国际城"的大约10万名住户中有一半来自中国。

Nakheel董事长卢塔(Ali Rashid Lootah)说,另外,新开发的约1000幢联排别墅中有大约一半已出售给中国投资者。他还表示,中国投资者在其他地区也购买了住宅,但不像在"国际城"这么多。

很多中国富人寻求在海外投资,以便对资产进行多元化。据经纪商、分析师和投资者称,中国富人觉得迪拜的房地产具有吸引力,在一定程度上是因为他们认为在迪拜买房能带来高达30%的年收益,远远高于投资香港、上海和北京房地产的收益。目前这些地方的房地产市场正在降温。

来自上海,目前居住在阿联酋的Joan Chang表示,迪拜的房价比中国便宜多了。今年32岁的Chang打理她和丈夫在迪拜的五套一居或两居的房子,她还想购买一处别墅。

Chang还称,迪拜将在2020年举办世博会,分析师预计为期六个月的世博会将提振迪拜经济,并推高当地的房价,这是未来迪拜所具有的主要优势。

阿联酋和中国之间商贸联系的加强(尤其是商业地产领域)也为中国人投资迪拜房地产提供了支撑。随着中国国内房地产市场放缓,中国的房地产开发商为了寻求稳定的回报向阿联酋扩张,这其中有民营也有国有开发商。

去年,国有企业中国建筑股份有限公司(China State Construction Engineering Co., 简称:中国建筑)购买了造价10亿美元的朱美拉棕榈岛(Palm Jumeirah)总督酒店(Viceroy Hotel)的部分股权,但持股比例并未披露。据中国建筑和迪拜当地开发商SKAI Holdings的管理人士透露,中国建筑还与SKAI成立了一家合资开发公司来建设和管理该项目,并帮助该合资公司获得了中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China)的2.01亿美元融资。

中国建筑因在中国承建了一些全球知名的建筑而出名,其中包括国家游泳中心和香港国际机场(Hong Kong International Airport)。

但现在,中国建筑已向海外扩张,而且不再只是承建,而是进军开发领域。去年12月份,中国建筑收购了总部位于纽约的Plaza Construction,收购金额并未披露。该公司还开发巴哈马群岛一个造价34亿美元的赌场和度假村项目,并持有该项目的部分股权。中国建筑在距离迪拜仅100英里(160公里)的阿布扎比也有很多大合同。