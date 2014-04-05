集安条约组织强化与中国的合作

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声报道， 与中国的关系，将加重集体安全条约组织作为重大地区玩家的角色。中国与美国在亚洲的军事政治对抗过程中正积蓄着力量。专家们在对集安条约组织外长理事会就具体安全项目与中国进行更加积极工作的决定做出了这样评价。

由俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦组成的集安条约组织将目光急剧转向亚洲地区。这是本次在莫斯科会议上的主要内容。该组织正在制定西方联军从阿富汗撤军后保障本地区安全的战略。讨论内容是秘密的，但六国外长们却将信息透露出来。他们认为，与喀布尔及阿富汗北方边境省份领导层进行直接接触是重要的。外长们将此项决定列入集安条约组织所通过的其它一系列措施之中。其中包括，要更加积极地推进与中国的关系。

俄罗斯社会政治研究中心主任弗拉基米尔·耶夫谢耶夫认为，这种关联是可以理解的，也是符合逻辑的。 他说："中国在阿富汗正在开发一系列矿藏。中方应对保障其安全感兴趣。在这种条件下，可能涉及到确定与中国的相互协作、有效地进行信息交换。也许，还将就经济问题的某些行动进行协商。比如，俄罗斯可以在阿富汗北部地区有所动作。然而，作为集安条约组织核心的俄罗斯与中国进行某些军事上的协作可能性不大。不管怎样，北京目前保持沉默。中方想知道，塔利班是否真的能够掌握政权，2014年后，阿富汗的局势将是怎样的。" 集安条约组织已经做出要和上合组织进行更紧密合作的决定。这是该组织秘书长尼古拉·博尔久扎在对莫斯科会议进行总结时宣布的。俄罗斯战略研究所专家阿日扎尔·库尔托夫认为，问题早已成熟，因为这两大机构无论在地域上还是在功能上都有交叉区。 他说："当然，集安条约组织和上合组织完全有可能进行协作，尤其在安全领域方面的协作。其中包括强力部门的合作、反恐斗争，而且，这两大机构中都拟有极端恐怖主义组织清单。在反恐斗争领域，两大机构中的特种机构已在进行相互协作。在打击毒品方面也在进行着专门的合作。扩展合作空间、增加新的内容，也许还将设立某种联合机构，这正是目前的议题。" 集安条约组织强调与中国在阿富汗方向、在上合组织平台上发展与中国的伙伴关系，这是针对西方国家因乌克兰危机而向俄罗斯打压的反应。地缘政治问题研究所副所长康斯坦丁·西夫科夫这样认为。 他说："西方国家需要乌克兰的目的是将其作为对俄罗斯进行打击的前哨。针对俄罗斯不仅在使用‘软实力'招数，而且，还出现在局部区域粗暴动用武力的征兆。在这种情况下，很自然地，就出现了要对北约进行抗击的必要性。强化与中国的关系、加大与中方在军事战略领域的相互协作，这是在俄罗斯和西方对抗加剧条件下的自然出路。" 而中国与集安条约组织的伙伴关系，也能为中方在与美国在亚洲的对抗中提供现实的可能性。康斯坦丁·西夫科夫这样指出。比如，中国在海上军事力量方面还无法与美国对抗，尽管中国海军在快速成长，但目前其力量还是不足的。因此，中国海空军与俄罗斯远程及海上导弹空军部队的相互协作，可以使中俄两国在亚洲对美国形成完全意义上的竞争。专家这样认为。