美一探测器高速撞月自毁

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网华盛顿４月１８日消息，美国航天局地面控制人员１８日说，由于燃料耗尽，美国"月球大气与尘埃环境探测器（ＬＡＤＥＥ）"按计划高速撞击了月球背面，但没有人或探测器捕捉到它的最后旅程。

据美国航天局发布的消息，这个自动售卖机大小的绕月探测器在美国东部时间１８日０时３０分至１时２２分之间（北京时间１２时３０分至１３时２２分之间）在月球表面坠落并瓦解，其中许多零件由于撞击时产生的高温而汽化。 项目科学家里克•艾菲克说："‘月球大气与尘埃环境探测器'的撞击速度达到每小时３６００英里（约５８００公里），这是高能步枪子弹飞行速度的约３倍。以这种速度撞击，没什么‘温柔'可言。问题仅仅是，它是在山坡上造成了一个坑洞，还是残骸散落在一块平坦的月面上。" "月球大气与尘埃环境探测器"去年９月发射升空，并于一个月后进入月球轨道。这次飞行的任务：测试一个地球和月球之间的宽带通信系统；分析月球稀薄的大气；调查"阿波罗"飞船宇航员日出前在月球地平线上看到的神秘光辉成因。 该探测器的主要任务于今年３月结束，由于让它继续飞行所需的燃料所剩无几，加上它也无法返回地球，美国航天局有意识地让这个探测器撞向月球背面。那里远离此前所有撞击地点，地球上也无法观测到。 ４月１１日，地面控制人员对该探测器进行了最后一次轨道操控，但由于月球引力场十分不均匀，美国航天局当时估计的撞击时间是本月２１日或２１日前的某一时刻。 美国航天局说，今后几个月，地面控制人员将利用美国的另一个探测器--"月球勘测轨道飞行器"寻找"月球大气与尘埃环境探测器"的撞击地点，以判断具体撞击时间。