中国将把克里米亚与“丝绸之路”连在一起

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声报道， 莫斯科和北京开始就在克里米亚建深水港展开合作。这是俄罗斯驻欧盟常驻代表弗拉基米尔•奇若夫宣布的。外交官强调，克里米亚入俄并未对该项目产生影响。这是俄官方针对中国作为伙伴参与克里米亚港口建设感兴趣的首次确认。

2013年12月，在中乌两国北京峰会期间敲定了这个项目。其内容是，将在靠近叶夫帕托里亚港口附近，建设有中国资本参与的深水港。中国准备投入100亿美元，建设港口和其基础设施。项目首期费用为30亿美元。弗拉基米尔•奇若夫确认，中国不准备对该项目的投资进行重新审议。 北京的克里米亚项目在刚浮出水面之际就立刻引发很多噪音。独联体研究所专家米哈伊尔•亚历山大罗夫认为，中国在从克里米亚半岛向欧洲市场拓展自己攻势方面迈出了坚实的一步。 他说："中国对港口的运输潜力感兴趣。12月份的时候，中方曾认为，该港口属于乌克兰领土。乌克兰准备或早或晚与欧盟签署联系国协议，借此获得一定的好处。而中方也可以利用该港口，可以更为有效地与欧盟进行贸易活动。当然，中国从最开始的时候已投入资金进行可行性研究，甚至在此项目将在俄罗斯境内落实的情况下，也对其实施感兴趣。" 显然，中国"留在"克里米亚，最少给自己的国外伙伴两大信号。首先，中国不准备屈服于西方国家的政治压力，并因乌克兰危机而牺牲自己的经济利益。更不想站住欧盟一方反对俄罗斯，尽管这种压力还在持续。其中包括不久前德国外长施泰因迈尔对北京所进行的访问。 其二，就在克里米亚建深水港与俄罗斯继续进行谈判表明，中国已在事实上承认业已形成的地缘政治现实。 米哈伊尔•亚历山大罗夫认为，北京的克里米亚项目与其巩固在全世界的存在战略浑然一体。 他说："中国希望为本国贸易、为自己的投资提供有利条件。考虑到中国在世界各地地缘政治影响力的不断增长，这种想法是很正常的。中国还曾试图在美国购买港口，但并未获得许可。" 中国对在克里米亚发展替代能源联合项目也感兴趣。这是俄副总理阿尔卡基•德沃尔科维奇不久前在博鳌论坛期间私下里透露的。其所指，首先是建设太阳能电站。 中国是向欧盟和美国供应光伏产品的主要国家。但在最近一段时间里，中国公司因欧盟急剧提高太阳能产品关税而蒙受巨大损失。一些中国公司甚至不得不放弃自己的生意。为此，中方放弃在美国内华达州投资50亿美元项目。现在，中国正把兴趣转向克里米亚。借此，也可以向美国显示自己政治立场的独立性。