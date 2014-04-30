皇马客场四球猛灌拜仁 率先进入欧冠决赛

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网报道，首回合主场一球小胜的皇马在拜仁的安联体育场，凭借拉莫斯和Ｃ罗各自的梅开二度，以４比０狂胜拜仁，以总比分５比０双杀，晋级欧冠决赛。５月２４日，皇马将在里斯本争夺欧冠冠军。今晚银河战舰创造了历史，首次攻陷了拜仁的主场。

皇马一向战绩辉煌，但是本赛季之前皇马与德甲球队交战的成绩不佳，却是事实。本赛季，皇马以实际行动改写了这一负面的历史记录，先是双杀沙尔克０４，四分之一决赛与多特蒙德两度交手，１胜１负，以总比分３比２过关。进入半决赛，皇马先在伯纳乌主场一球小赢卫冕冠军拜仁。 上半场短短１８分钟内，拉莫斯就梅开二度，Ｃ罗轻松起脚怒射，皇马没费多大力气，就已经３球在握了。 在全场比赛快要结束时，又是Ｃ罗抓住机会，打进今晚自己的第二个球。 以往无法攻克德甲赛场的银河战舰，在本赛季接连５次挫败德甲球队，而且两次在德甲球队的主场取得大胜，用德国电视二台评论员的话说，"令人印象深刻地终结了黑色的纪录"。 皇马已经拿下国王杯冠军，今晚又打进欧冠决赛，在西甲联赛中，少赛一场，排名第三，比排名积分榜第一的马德里竞技队少６分。