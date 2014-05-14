科技公司现金充裕缓解了破产担忧

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报消息，科技类股持续两个月的低迷走势让投资者回想起此前网络泡沫的破灭。但至少有一种麻烦现象是目前没有出现的：科技公司面临破产风险。

《华尔街日报》(The Wall Street Journal)对即将或可能进行首次公开募股(IPO)的148家美国科技公司的分析发现，根据这些公司2013年的支出进度计算，没有一家公司会在一年内耗尽现金。

上述发现与美国科技股上次上涨行情中（2000年3月见顶）年轻科技公司的健康状况形成鲜明对比。财经杂志《巴伦周刊》(Barron's)在当月的封面文章中特别指出，207家互联网公司中有四分之一将在一年内耗尽现金。而事实上确实有很多公司出现这种情况。

而目前在硅谷，有关新一轮科技泡沫破裂的争论正在升温。在2013年和2014年年初公开上市的公司平均财务状况要弱于2011和2012年进行IPO的公司。3月初，年轻科技公司的估值要高于2000年以来的任何时间。从那时起，一些高位运行的股票不断回落，其中推特(Twitter Inc.)、商业软件开发商Workday Inc.和网络安全公司FireEye Inc.下跌了30%-70%不等。

但这与15年前的情况有着明显的不同。目前进行IPO的科技公司数量只有当时的十分之一左右，而且现在的IPO更加成熟。佛罗里达大学(University of Florida)金融学教授里特(Jay Ritter)统计的数据显示，今年公开上市的典型科技公司的年龄接近1999年进行IPO的典型科技企业的三倍。最近的科技类IPO规模更大、也更健康。经过通货膨胀因素调整后，最近的科技类IPO公司收入中值大约是网络泡沫时期同类公司的六倍，盈利的可能性也更高。

《华尔街日报》的分析显示，即便科技股出现暴跌，也不太可能像2000年互联网泡沫破裂时那样造成血流成河的后果。《华尔街日报》利用S&P Capital IQ的数据，调查了2010年1月至本周一已进行IPO或已提交IPO申请的公司。调查包括多个范围很广的科技领域中的公司，包括电子商务公司、社交媒体公司、软件开发商和计算设备生产商。

分析结果远没有2000年初时那么严重。《华尔街日报》还分析了1996年至1999年上市的公司，使用的方法与对上述一批科技公司IPO的分析方法相同。在1996年至1999年上市的525家科技公司中，约67%的公司的支出超过收入。根据这些公司1999年底的现金余额和支出速度推算，约有16%的公司的现金将在一年内耗尽。

很多当时出现在这份高风险企业清单上的公司此后不久要么倒闭了，要么被低价贱卖，其中包括医疗网站drkoop.com Inc.、互联网食品公司Peapod Inc.和在线音乐零售商CDNow Inc.。

相比之下，《华尔街日报》对上述最近进行IPO的公司的分析显示，43家公司（占29%）2013年运营支出高于收入。以支出速度算，截至2013年12月31日，其中有三家公司的现金盈余不足以维持一年的运营，这三家公司分别是教育软件公司2U Inc.、信息技术公司Sysorex Global Holdings Corp.和A10 Networks Inc.。在去年年底之后，这三家公司都进行了IPO，补充了现金。

A10 Networks首席财务长斯特劳恩(Greg Straughn)称，该公司从没有出现过现金紧张的问题。该公司在3月份的IPO中筹得资金1.2亿美元。至于《华尔街日报》分析中的其他公司（包括Sysorex和2U），有些称选择了大举支出以迅速增加收入，有些称可以凭藉贷款承诺获得现金。