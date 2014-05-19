华尔街日报：汽车推动中国石油需求

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报消息，中国居民收入的上升开始弥补该国工业生产需求下滑带来的影响，成为推高全球油价的因素之一。

中国开始消费更多的汽油，弥补工业和运输业柴油需求下滑带来的影响。石油消费增长背后的推动力是日益壮大的、拥有更高可支配收入的消费者群体，因为高收入群体意味着更高的汽车保有量。更高的汽车保有量则帮助支撑了中国的石油需求，使中国今年有望超过美国成为全球第一大石油进口国。

在美国更多地依赖国内页岩油之际，中国原油进口是支撑油价的一个重要因素。中国进口原油有一半以上被用来生产汽油和柴油。中国1-4月份原油进口量较上年同期增长11.5%，4月份进口量增长21%，至创纪录的每日680万桶。1-4月份，美国平均原油进口量较上年同期下降4.4%，至每日738万桶。美国基准西得克萨斯中质油价格4月份平均为每桶102.02美元，较上年同期涨11%。

其他一些因素也会影响中国的原油进口量，比如满足新的战略石油储备需求，据巴克莱分析师说，第一季度中国为长期储油设施每日购进石油26.7万桶。除用于储备外，中国进口原油有约35%被用来生产柴油，20%用来生产汽油，但巴克莱说，到2020年前，用于生产柴油和汽油的进口原油比例可能会拉平。

柴油是中国经济一个重要的组成部分，因为柴油广泛用于制造业、发电、工业运输等行业。在2008年之前经济飞速增长的几年里，中国的柴油和汽油需求以每年7%-8%的速度增长，但随着中国国内生产总值(GDP)增速放缓至7.4%，柴油需求受到了尤为严重的冲击。国际能源署周四发布的预测称，在2012年至2014年底的三年里，中国柴油需求将仅增长0.67%，汽油需求将增长12.5%。

巴克莱分析师程似锦最近在研究报告中写道，超载的卡车蜿蜒数里排队等待加油的画面很久没有在中国报纸上看到了。过去中国柴油需求旺盛时，供应常常吃紧，本地加油站还不得不限制加油量。

中国柴油需求中20%来自工业。然而出口萎缩、工厂因产能过剩停工，削弱了工业行业的柴油使用量。衡量制造业、矿业等行业产值的中国工业增加值增速目前已放缓至8%左右，而五年前工业增加值增速高达19%以上。

柴油还可以作为农业发电设备的燃料，特别是用于备用发电机组。中国庞大的捕鱼船队也采用柴油发电机。不过，快速城镇化已经导致农业活动出现一定的萎缩，同时，受干旱导致水电发电量减少等因素影响，柴油作为发电燃料的需求波动较大。尽管如此，这些行业对柴油的需求仍大致稳定。

与此同时，中国的汽车销量大幅攀升。中国汽车工业协会的数据显示，今年前四个月，中国乘用车销量同比增长10%，至648万辆。几乎全部为柴油驱动的卡车销量达到127万辆，同比只增长2.6%。

咨询公司Wood Mackenzie分析师古普塔说，中国只有1%的乘用车使用柴油，相比之下，欧洲柴油乘用车占比超过一半。

总部设在伦敦的咨询公司Llewellyn Consulting表示，假设中国追随韩国和日本的发展路径，则中国的机动车保有量到2030年将达到每千人600辆，而2008年仅为30辆。

交通拥堵和越来越严重的城市污染已经促使中国政府出台了限制汽车保有量的政策，这可能会打击未来的汽油消费。但只要消费者继续购买汽车，中国对石油的渴求还将继续推动其进口量的增加。