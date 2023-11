维基解密掌握美海外监听新证据

哈新社阿斯塔纳讯,据文汇网讯消息,因曝光大量美国机密文件而受到关注的网站20日宣布,将公开美国国安局(NSA)一项新的监控项目中受监控国的名字。此前,美国政府曾试图压制这一消息的发布。对此,新闻网站TheIntercept称,公开该国名字或将导致"暴力冲突升级"与"潜在死亡"。

国际在线援引俄罗斯RT电视台报道,美国新闻网站TheIntercept基于前美国国安局僱员爱德华•斯诺登的洩密刊发文章,称国安局一直在暗中实施一项名为SOMALGET的监控计划,该计划旨在大量地截取两个海外国家的通讯信息,并记录下所有的通话内容。然而,该网站只公布了其中一个受害国的名字--巴哈马群岛。对于另外一个国家的名字,文章作者认为,公开或将导致暴力增加,因此不予公开。 “维基解密"对此表示谴责,指责TheIntercept网站及其母公司First Look Media,称若原文删除了那个国家的名字,他们将会公开。对此,原文作者之一,同时也是First Look Media创始人之一的格伦•格林沃尔德(Glenn Greewald)在推特上回应道,这已比《华盛顿邮报》好得多,此前他们曾在邮报上刊文,揭露NSA的电话监控项目,但最终删得比这还彻底。 然而,"维基解密"对此并不领情。周一,"维基解密"在推特上谴责First Look Media傚法《华盛顿邮报》,称不论是First Look Media还是《华盛顿邮报》,都不能剥夺人们知悉他们正受到监控的权利,也不能决定,在一个人的权利遭美国剥夺时,他/她将会如何反击。 此外,"维基解密"认为,独不公开该国家的名字是种族歧视的表现,认为该国的民众不配知道他们正在受到监控。 随着争论升级,"维基解密"最终于当地时间20日晚6点35分在推特上宣布,如TheIntercept网站始终不公开被监控国的信息,他们将于72小时内公布。 据悉,美国的海外监控项目SOMALGET主要用于搜集网络与手机通话信息。据TheIntercept网站透露,该项目在巴哈马政府完全不知情的情况下,窃听该国的全部通话记录,受害国民达250万人。