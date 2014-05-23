纳扎尔巴耶夫接受全球对话与合作中心授予的“贸易促进奖”

哈新社阿斯塔讯，据总统府消息，纳扎尔巴耶夫总统今天会见联合国副秘书长吉安∙阿查里亚、联合国经济及社会理事会主席马丁∙萨迪克、联合国副秘书长、亚太经社会秘书长诺埃琳∙海泽、联合国贸易和发展委员会秘书长穆希萨∙基图伊等出席第二次世界反危机大会的联合国代表。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦取得独立以来对联合国各项工作给予了积极支持，与联合国保持了良好关系，哈国愿进一步发展与联合国的全面合作关系。 总统对联合国给予本次会议的支持表示感谢。 纳扎尔巴耶夫说，联合国已将赛梅核试验场关闭的日子定为国际反核试验日，禁止核试验就是防止核武器使用的第一部，禁止核试验之所以重要是因为它能维护和平。 纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦愿建立阿拉木图联合国特别枢纽中心，以协助中亚各国及其他国家对阿富汗实施援助。

联合国副秘书长吉安∙阿查里亚转达了秘书长潘基文对第7届阿斯塔纳经济论坛的良好祝愿，并对哈萨克斯坦长期以来给予联合国各项工作的支持表示感谢。 吉安∙阿查里亚说："联合国高度评价哈萨克斯坦在国际事务中发挥的积极作用，我们对哈萨克斯坦在无核化、促成国与国之间的对话、亚洲相互协作与信任等方面采取的措施表示欣赏"。 会谈后，纳扎尔巴耶夫总统接受了全球对话与合作中心授予的“贸易促进奖”。

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