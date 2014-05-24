迷信!皇马奇葩要求获航班配合 马竞再赴小镇集训

哈新社阿斯塔纳讯，据网易体育消息，在足球场上，有时候心理会很微妙，很多球员都会有着特殊的赛前习惯或仪式，以便为自己提升自信。据《阿斯报》报道称，在欧冠决赛前，马德里双雄都有"讨彩头"的举动。皇马飞赴葡萄牙时，航班上的机组人员与4比0屠杀拜仁前的完全相同，马竞则去了上赛季国王杯决赛前的集训地开始两天的最后备战。

当地时间今天19点，皇马全队将从马德里飞赴里斯本。皇马已经向伊比利亚航空公司提出要求，皇马希望这趟航班上的机组人员，与皇马飞赴慕尼黑时完全相同。在慕尼黑，皇马4比0大胜拜仁，并以5比0的总比分晋级欧冠决赛。皇马要求相同的机组人员，显然为了讨个吉利。伊比利亚航空公司紧急进行了人员调整，并将满足皇马的这一要求。 《阿斯报》还指出，皇马夺冠其实已经有了先兆了。在皇马此前三次赢得欧冠时，半决赛中都有法国人进球。1998年，卡伦布攻破多特蒙德大门。2000年，阿内尔卡攻破拜仁大门。2002年，齐达内攻破巴萨大门。而在本赛季半决赛首回合中，本泽马曾攻破拜仁大门。 在出征里斯本之前，马竞则先飞到了西班牙小镇Los Angeles de San Rafael。在上赛季国王杯决赛前，马竞就曾在这个小镇集训，并且最终在伯纳乌2比1逆转皇马夺冠。如今马竞又要参加决赛了，西蒙尼决定因袭旧例继续前往这个小镇备战。 在本赛季西甲末轮决战巴萨之前，西蒙尼曾在更衣室内播放全队在Los Angeles de San Rafael集训时的视频集锦。西蒙尼希望球员们看到自己一直以来有多么努力，并借此激励球员们。西蒙尼的这一招，在诺坎普收到了理想的效果。