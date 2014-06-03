巴勒斯坦新一届联合政府宣誓就职 结束内部分裂

哈通社阿斯塔纳6月3日电，新华网消息， 巴勒斯坦总统阿巴斯2日在新一届联合政府宣誓就职仪式上宣布，长达7年的巴勒斯坦内部分裂正式结束。

巴勒斯坦新一届联合政府当地时间2日13时在约旦河西岸城市拉姆安拉宣誓就职，原过渡政府总理拉米•哈姆达拉担任总理。阿巴斯在仪式上宣布，对巴勒斯坦独立事业造成巨大伤害的内部分裂正式结束。

据悉，新一届联合政府共包括17名部长，总理哈姆达拉同时兼任内政部长。所有成员均为不属于任何党派的独立人士。

当天早些时间，控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指责阿巴斯及其领导的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）在新政府中取消囚犯事务部的决定，并威胁将拒绝承认新联合政府。但是，在新政府宣誓就职仪式开始前不久，哈马斯和法塔赫就这一分歧达成协议，仪式才得以正常举行。目前，尚不知双方在这一问题上各做出何种妥协。

哈马斯在2006年1月的巴立法委员会选举中击败法塔赫赢得大选，随后与法塔赫组建联合政府。但2007年6月，哈马斯通过武力从法塔赫手中夺取了加沙地带控制权。哈马斯和法塔赫各自在加沙地带和约旦河西岸建立独立的行政机构和安全部队，巴勒斯坦陷入分裂。

哈马斯与法塔赫今年4月23日达成一份旨在结束巴内部分裂的和解协议，双方同意在5周内组建联合政府，并在联合政府成立后6个月内举行大选。早在去年5月，两派别就曾达成协议，同意根据2012年2月6日签署的"多哈宣言"在3个月内组建联合政府。但是，由于在执行和解协议方面存在严重分歧，联合组建政府最终不了了之。