卡巴斯基实验室：俄玩家成黑客最常攻击目标之一

据"卡巴斯基实验室"数据显示,俄罗斯每200网络玩家中就有1人至少受到1次恶意软件攻击。俄罗斯已在网络玩家易受恶意软件攻击度排名中进入前5名。 目前,网络用户受网络威胁已经不再是一个罕见的现象,而电脑游戏产业的迅猛发展以及活跃玩家数量的不断增长也使得该领域人士不得不开始关注黑客的活动。目前"卡巴斯基实验室"已收集470万个针对全球在线游戏玩家的恶意软件样本。而在2010年,类似的威胁仅为目前的40%。 游戏木马的基本功能是窃取用户个人数据,进入其游戏账户,甚至是盗取其它一些重要信息,例如电子邮件地址、社交网络账户以及银行服务记录等。据专家估计,目前俄罗斯有4600万活跃玩家,而且很显然大部分玩家都愿意投入资金来升级他们的账号。同时,他们中有59%使用银行卡进行支付。这些数据表明,潜在受害者群体很广泛。 大多数情况下,玩家自身下载了各种可疑网站上的程序,他们试图找到免费版官方游戏或者获得额外的游戏内容。然而,黑客通常会通过钓鱼网站实现自己的目的。据"卡巴斯基实验室"统计,俄罗斯每天有2000多个模仿流行游戏的钓鱼网站出现,而在2013年一年,专家在全球发现200多万个类似网站。最常出现的钓鱼网站以最受欢迎的在线游戏"魔兽世界"为平台,几乎92%的情况都出现在此。同时钓鱼网站也常在 Minecraft, Steam, Xbox Live и Electronic Arts, Inc EA.这些游戏平台出现。 此外,在真实的网络游戏门户网站上玩家也应该提高警惕。诈骗者利用最流行的游戏平台进行木马传播及诈骗,其中包括魔兽世界(World of Warcraft),天堂2(Lineage 2),暗黑3(Diablo 3),坦克世界(World of Tanks)和反恐精英(Counter Strike)这些游戏平台。 Wargaming游戏战略开发公司负责发展客户关系的经理米哈伊尔•瓦拉涅茨基说道:"根据我们与用户之间工作的经验,黑客不仅在游戏当中攻击玩家,还会利用各种不同的渠道散播恶意软件,如,他们通过电子邮件发送钓鱼邮件或是利用各种社交工程技术。正因如此,我们强烈建议我们的客户采取一系列安全措施,定期检查是否有病毒,设置复杂的密码,不要偷懒,最好为每个账户设置不同的唯一密码。" "卡巴斯基实验室"的权威反病毒专家谢尔盖•戈洛瓦诺夫也说道:"我们不要忘记,游戏木马的主要目的是窃取机密信息,不管是针对在线游戏的密码或是在线银行系统。因此,玩家应该像对待其他网络危险一样对其给予充分的重视。高质量的保障措施完全不会影响到玩家尽情享受整个游戏过程。举个例子,对所有设备来说,卡巴斯基互联网安全产品是一种特殊的游戏模式,如果将其启用,系统就不会启动资源扫描,也不会显示弹窗,但会继续保护使其不受到威胁和入侵。"