俄专家：中国仍是朝鲜第一大经贸伙伴

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网消息， 俄罗斯专家们认为，积极同朝鲜开展经济合作的俄罗斯不会把中国从朝鲜第一大经贸伙伴的地位上排挤下来。

俄朝两国上周举行了经贸和科技合作政府间委员会第六次会议。在此过程中，朝鲜决定决定针对俄罗斯投资人以及在朝鲜工作的俄罗斯公司的职员简化签证手续，并允许他们使用移动通讯和互联网服务。双方决定进行卢布结算。代表俄方谈判的俄罗斯远东发展部长亚历山大•加卢什卡强调，俄朝两国将努力把双方的贸易额从目前的1.12亿美元提高至10亿美元水平。 现在，中国是朝鲜的主要贸易伙伴。据不同估计，同中国的贸易额占朝鲜外贸总量的60%到90%之间。2013年，朝鲜同中国的贸易额达到65.4亿美元。 俄罗斯科学院远东研究所朝鲜研究中心高级研究员柳德米拉•扎哈罗娃认为："当然，朝鲜想使单方面依赖中国的状况多元化，因此，朝鲜打算积极同其它国家发展合作。但俄罗斯无法在可预见的未来同中国开展竞争。"她说，朝鲜和中国的经济合作"仍然同他们的正式结盟关系捆绑在一起"。她强调，俄罗斯打算在经济实用主义互利基础上依靠富有竞争力的项目发展合作。 扎哈罗娃最后说："这将是商业上的互利合作，也就是说，这里指的明显不是任何后苏联时代模式，也不是保护我们的战略利益问题。" 俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所主任研究员亚历山大•萨利茨基认为，俄罗斯不生产朝鲜所需要的商品，所以没能在同朝鲜的贸易中占据第一的位置。他认为："朝鲜居民所需要的东西我们能制造什么？当我们敷设好管道后，他们可能获得我们的天然气，还有铁路。但我们不能为朝鲜生产什么产品。" 俄朝两国经贸和科技合作政府间委员会是一个协调两国合作、协助经济、贸易、教育、科学和技术发展的机构。委员会每年一次轮流在两国首都举行会议。类似活动最后一次举办是两年半前。双方5日聚在符拉迪沃斯托克，举行俄朝经贸和科技合作政府间委员会第六次会议。