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    09:10, 21 六月 2014 | GMT +6

    美女球迷用足球画出球星肖像

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    哈通社阿斯塔纳电，据Kaztrk.kz网站消息，球不仅能踢，还可以当画笔使用？中国美女艺术家球迷以足球来画画，用不同颜色画出C罗、内马尔、梅西的肖像。据悉，该美女绘画用具别有创新，用咖啡豆、黄瓜、洋葱等物品代替了传统的绘画笔。

    标签:
    中国 足球 黄金储备
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