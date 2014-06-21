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09:10, 21 六月 2014 | GMT +6
美女球迷用足球画出球星肖像
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哈通社阿斯塔纳电，据Kaztrk.kz网站消息，球不仅能踢，还可以当画笔使用？中国美女艺术家球迷以足球来画画，用不同颜色画出C罗、内马尔、梅西的肖像。据悉，该美女绘画用具别有创新，用咖啡豆、黄瓜、洋葱等物品代替了传统的绘画笔。
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