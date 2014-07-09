阿斯塔纳，我曾梦想起飞的地方—记杜曼•哈力买提哈国创业之路

无论是在高度发达的市场经济国家还是处于制度变迁的发展中国家，中小企业的重要作用和地位日渐凸显，它已成为各国国民经济的"半壁江山"。中小企业常常决定着一个国家的经济活力，这是很多国家发展经验反复证明的一个规律。遗憾的是，那些零零碎碎的日用小商品在哈萨克斯坦竟然都是低劣的舶来品。不知从何时起，政府青睐大型国有企业，对中小企业嗤之以鼻，因此，导致哈萨克斯坦中小企业发展滞后，这一滞后制约了哈萨克坦经济社会的全面发展，其中包括制造加工业。近几年，这一局面有所改变，政府出台相关政策措施，加大信贷等扶持力度，开始改善中小企业经营环境。来自各地的有识之士争先恐后地探索中小企业发展的新途径。在这些探索者当中就有一位来自中国的哈萨克族同胞--杜曼•哈力买提先生。杜曼先生借国家大力扶持中小企业的东风走上了自己的创业之路。他在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳创办的"马尔哈台"有限责任公司为来自中国的哈萨克人提供了40多个就业岗位，为在阿斯塔纳众多的华人华侨创办的中小企业树立了良好的榜样。为了进一步了解杜曼先生在哈萨克斯坦的创业经历和成绩，并以此鼓励那些打算来哈创办中小企业的各国有识之士，近日哈通社记者对阿斯塔纳"马尔哈台"有限责任公司董事长杜曼•哈力买提先生进行了专访。

只有坚持不懈的努力，才会有源源不断的回报 杜曼•哈力买提常讲的一句话就是不怕练不成，就怕心不恒，恒心是达到目的的最佳途径。杜曼•哈力买提，1965年出生于中国新疆塔城市，定居哈萨克斯坦之前，曾在塔城地区行署人事处工作18年。那时的杜曼在同事和朋友眼里称得上是一名佼佼者，做事干练，有见解，雷厉风行，为人处事正直，乐于助人。2004年杜曼应亲戚朋友之邀，来到哈萨克斯坦寻根访祖，在这期间杜曼发现哈萨克斯坦经济发展前景广阔，刚刚开放的市场孕育着无限商机。于是，决定移居哈萨克斯坦。 杜曼•哈力买提先生说："刚刚来到哈萨克斯坦时，深感哈中文化、社会环境等方面有着较大的差异，定居初期，由于对哈萨克斯坦总体环境不熟悉，时常遇到麻烦，甚至处处碰壁。哈萨克斯坦的法律不会告诉你能做什么，但会要求你不能做什么。再加上语言方面的一些障碍，作为一名初来乍到者，适应一个新环境就显得非常重要。我认为，每一个来哈定居者一般都要经历四个阶段:适应期、积累期、定位期、挑战期。人要学会适应社会环境，要调试心态，要不断补充知识，接受新生事物，这一过程本身就是自我挑战的过程，也是实现自己奋斗目标的过程。" 正如杜曼先生说的那样，初到哈萨克斯坦时，他也遇到了和许多移民者一样的困难。"远离亲戚朋友，独自一人在一个社会文化环境不同的国家生活创业，遇到困难是在所难免的。为了生存我与弟弟一道，干起了买胶带的生意。起初，我们拎着大包小包经常奔波于哈中两国之间，从中国乌鲁木齐贩运胶带到哈萨克斯坦，当时市场对胶带的需求量还挺大，过了一段时间后，我们开始用卡马兹（大型货车）贩运胶带，销量也不错，在货车贩运无法满足需求的情况下，我们又改用火车车皮运输。后来我便萌生了一个想法，应该有属于自己的胶带生产厂，我的这一想法得到亲朋好友的大力支持，并答应帮助建厂和销售。俗话说：心动不如行动，有了创办生产厂的想法后，很快我和弟弟就回到中国，抵押房产贷款，解决了建厂所需的部分资金。在众多亲戚的帮助下，我们从中国购进生产设备，在阿拉木图建成胶带生产厂，并风风火火地干了起来。建厂初期遇到的种种困难，一言难尽，甚至有了关闭工厂的想法。常言道，功夫不负有心人。人无论做什么事情只要坚持不懈，自强不息总会有回报。"杜曼先生坚信不移地说。 杜曼•哈力买提先生的体验确实让人心服。在他的带领下坐落在阿拉木图市郊区的胶带生产厂效益一年比一年好。随着市场的不断扩大，产品销量的大幅提升，胶带厂还斥资上万美元购进一批先进的高速胶带生产设备。工厂还从原先租赁的厂房迁移至通过杜曼精心选择后购置的、面积为３０亩的新厂区。"就在这时我明白了不怕练不成，就怕心不恒这句话的真真含义。"杜曼•哈力买提说道。 为了使胶带产品全面打入哈萨克斯坦北部地区，减少运输成本，并销往领近的俄罗斯，２００６年杜曼携家人来到了哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，并开始了在哈萨克斯坦的第二次创业旅程。阿拉木图的工厂则托付给了弟弟达吾然和经达尔曼经营管理。 我在阿斯塔纳实现了自己的许多经营计划 2006年，杜曼•哈力买提先生来到阿斯塔纳的时候，正值阿斯塔纳城市建设快速推进、社会各项事业稳步发展时期。为了了解阿斯塔纳市胶带市场行情，杜曼几乎走遍了阿斯塔纳市大大小小商场和文化用品销售店。他走访了市企业家协会，同时还考察了阿斯塔纳周边地区的最新行情走势，对自己商业计划的效益前景做了一番深入细致的摸底调查。 "我的很多经营计划在阿斯塔纳得以实现。来到阿斯塔纳之后，我边做建材生意，边开始着手利用自己在胶带生产方面的经验优势，为创办胶带生产厂做准备。完成创办胶带生产厂的可行性研究调研之后，我专程走访了市政府相关部门。没过多久，我的申请报告得到市政府的同意，而且还专门从郊区企业规划区内免费批复了15亩的厂房建设用地。目前按照计划已建成3个车间，工厂已部分投入生产。工厂还为来自中国的哈萨克人提供了20多个工作岗位。企业规模不断扩大，订单也开始逐步增多，经济和社会效益逐步提升。我曾不止一次地对亲朋好友说过，阿斯塔纳是一个包容的、能帮你实现梦想的地方。只要你持之以恒，肯努力，带着诚信上路，必将踏出一路风光！"企业家说道。 是的，无论做什么事情，只要肯努力成功就会来敲门，就会得到回报。几年来，杜曼•哈力买提始终保持平和的心态，执着向上，干好自己喜欢的事情，快乐而又充实。不仅如此，杜曼还在市中心繁华地段开起了中式餐厅，生意也相当红火。就餐者大部分是外国人。来自中国、日本、韩国、越南、印度和美国的游客和外交人员是餐厅的常客。有趣的是，杜曼为其餐厅起名为"JELMAYA"{汉语名为"回家餐厅"}。哈萨克语的含义为心驰神往骆驼。笔者认为，起这一名字有可能与十五世纪哈萨克诗人、哲学家阿山海戈为了给牧畜寻找水草丰盛的牧场、替百姓寻找生活乐土的故事有关。故事里说，阿山海戈骑着一峰母驼走遍哈萨克人居住的地方和草原，一刻也不停的周游世界。最终他并没有找到"奶汁如流水，处处摆满香甜食物"的乐土，也没有遇上"羊背上鸟雀栖息"的和平时代。笔者在想，杜曼可能替阿山海戈找到了这一乐土。因此，为自己的餐厅起了这一神奇的名字。餐厅虽不大，但名气不小，据说，中国、日本和台湾地区的新闻媒体还特意在各自的专栏里报道了"JELMAYA"。身处异国他乡的游客在这里有一种温馨、在家的感觉，好的名声随名字传千里，就是这个道理。笔者怀着一颗敬佩之心，衷心祝愿餐厅生意兴隆、财源广进。 企业家的另一面--"我要不断地在哈萨克斯坦推出新产品" 杜曼•哈力买提先生说："在做一桩生意之前，要知道谁是你的竞争对手？估算他们的成本和利润。你的潜在客户在哪里？你的目标市场有多大？一定要花时间制订严密的调研。买你了解的东西。在进入市场之前，要彻底了解市场。很少有人能从他一无所知的市场中挣到一分钱。在开始一桩生意之前做好这些事，你绝对不后悔。＂ "每一个成功的男人背后，总会有一个默默支持他的女人"。这句人人熟透的话语早已深入人心。杜曼先生这些年在哈萨克斯坦华人华侨企业界功成名就，离不开受过高等教育的心爱的夫人古丽娅•巴彦对他的默默支持。熟悉古丽娅的一位女士告诉记者说，古丽娅懂得如何去体贴劳累的丈夫，如何谈论每一天各自的得与失，如何分享快乐与忧愁。试想，有这样一个夫人，男人能够不成功吗？ 古丽娅•巴彦，新疆医学院本科毕业，曾在法国和突尼斯深造医学。有一次，古丽娅前往北京办事，偶然机会发现北京城内托玛琳桑拿悄然兴起。她知道，托玛琳桑拿具有调节机体平衡、释放负离子、减肥瘦身、改善亚健康的医药功能。她立即把这一信息告诉了远在阿斯塔纳的丈夫。杜曼采纳了古丽娅的建议并着手购买设备。没过多久，杜曼先生便在阿斯塔纳建成了第一家托玛琳旱蒸房。目前旱蒸房每天接待３０多位客人，并提供了８个工作岗位。 除此之外，杜曼在阿斯塔纳还开办了一家中式诊所，这里的业务主要由专业医生出身、经验丰富的古丽娅负责。目前诊所运营有条不紊，井然有序。诊所同样为社会提供了多个工作岗位。 外国移民哈萨克斯坦的哈萨克人也是投资商 与杜曼一起共过事的人认为,来自中国的创业者具有许多优秀的品质, 其中最为重要的就是诚信、诚实、讲信用。这一点在杜曼身上体现得尤为明显。杜曼把合作双方的友谊看得很重, 宁肯自己吃点小亏，但不希望对方不诚实。 在与杜曼先生交谈时，笔者深深体会到他对把握商机和独立思考能力的重视。他说："有很多中小企业主在偶然中成功，但最后却又失败，为什么？因为他们没有持续把握好商机。一个真正的企业家对机会的把握就像狼狗对猎物一般敏锐，该出手时就出手，这是企业家最真实的写照。没有魄力的创业者同样干不成任何事。具备了这种能力的企业家明白用何种方法管理自己的企业最合算。如果一个人还没有学会如何独立思考，基本可以排除在商界之外了。" 哈萨克斯坦取得独立之后，许多华人华侨成为哈萨克斯坦中小企业业主，他们广泛参与哈中在经贸、投资等领域的各项合作。可以说，哈中关系快速发展，在哈华人华侨功不可没，对推动两国关系和增进民间友好发挥着特殊且重要的作用。 杜曼•哈力买提说："外国移民哈萨克斯坦的哈萨克人是投资商，也是劳动力，移民哈萨克斯坦的哈萨克人为哈国经济社会发展做出了重要贡献，他们来到哈萨克斯坦之后，肯定要购买房产，购买房产无形中就会推动哈国房产业的发展。据有关资料显示，目前仍有500多万哈萨克人生活在国外，如果他们当中有100万人移民哈国，这对哈国商业、交通运输业、物流、人文交流和旅游业的推动作用可想而知了。举个例子吧，就拿发展旅游业来说，这100万移民一年最少要回原籍国1至2次吧，他们要探亲，还要处理未办理完的遗留问题，他们奔波于哈萨克斯坦与各原籍国之间，他们一路要卖交通票，住宾馆，在饭馆就餐，给亲戚朋友卖哈国产的纪念品，还要支出通讯费，我想，在一定意义上，他们也算是 "游客"，而且还会成为哈萨克斯坦常规"旅游大军。"如此有功于社会，有功于民众的事情，我们何乐而不为呢！ 与不少成功的企业家一样，杜曼•哈力买提也热衷于投身公益事业，热心回报社会。2010年的某一天，刚从公司回到家里的杜曼接到阿斯塔纳市某医院熟人打来的电话，称有位中国籍男子因急性心肌梗塞于当天下午病逝，由于无法联系死者家属，希望杜曼能够帮忙处置。一听说是中国人，杜曼驾车立即赶到医院现场。经了解，死者王先生两年前只身一人来到阿斯塔纳，在阿斯塔纳郊区中心市场做生意，并在中心市场附近租了一个单间居住，此次入院治疗几乎花光了他这几年的所有积蓄，但因病情严重最终不治身亡。"死者家属都不在身边，善后工作我们该怎么处理啊？"杜曼身边的医生说出了医院的难处。确实，一旦联系不上家属，死者遗体火化等相关工作就成了一件十分棘手的事情。 为了妥善处理好王先生的遗体，帮助医院解决难题，在综合考量外事政策的前提下，杜曼着手为死者忙碌起了后事。他自掏腰包购买了纸棺，并联系好了殡葬部门，将遗体送往殡仪馆妥善保管，又亲自为死者开具死亡证明等相关手续。同时，杜曼又与中国驻哈萨克斯坦大使馆取得了联系，在大使馆的帮助下，经过近半天的查找，联系到了死者的亲属，说明了情况，但王先生的家属回答说，在短期内无法办理赴哈手续，在对方的请求下，杜曼妥善处理了死者的所有后事。 还是与中国人有关的一个例子。2011年，在阿斯塔纳做生意的一名中国人因触犯哈国法律被警方关押在看守所。关押期间这名刘姓商人因突发心脏病，在看守所不幸去世。杜曼得知这一消息后，与死者的熟人一同，共同出资，妥善处理了死者的后事。移民哈国的许多中国人在阿斯塔纳遇到困难时，就找杜曼帮忙，他都会主动热情给予帮助。2012年，来自中国塔城的阿某在阿斯塔纳一建筑工地受伤，年轻人因初来乍到、无依无靠只好求助于杜曼，杜曼主动找到工地负责人为阿某解决了部分医疗费，自己还资助了这位年轻人10万坚戈（折合人民币约4000元）。类似这样的例子很多，笔者粗略的算了一下，这几年杜曼先生为社会各项事业捐款累计超过100万坚戈。 近日，应中国侨联和侨办邀请并在中国驻哈萨克斯坦大使馆的组织下，杜曼•哈力买提同哈萨克斯坦部分华人华侨企业家一起前往中国参加了为期十天的访问考察活动。"这次活动我受益匪浅，对我进一步发展壮大阿斯塔纳的产业有很大的帮助，是一次有深刻意义的考察。每拿到一个荣誉，都是社会对我的肯定和鼓励，我总会开心一下。"但只是一下，过后，他总会努力前行，商场如战场，要想立于不败之地，容不得半点马虎与懈怠。 诚信铸丰碑，笔者坚信，用心实践着自己的梦想和信念的杜曼•哈力买提先生 ，在自己选择的人生之路上，必将取得更大的成功。 （记者 热依扎别克•努斯甫别克）