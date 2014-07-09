阿斯塔纳经济论坛质量完全可与达沃斯经济论坛等一些世界级论坛媲美

哈通社阿斯塔纳7月9日电，据总统府新闻局消息，由全球147个国家1万多名代表参加的第七届阿斯塔纳经济论坛暨第二届世界反危机大会引起全球经济界人士的高度关注。会议闭幕之后，世界各国政要和经济界人士纷纷致信纳扎尔巴耶夫总统，祝贺阿斯塔纳经济论坛圆满成功。

国际顾问委员会成员、奥地利联邦前总理阿尔费雷德•古森鲍尔、欧盟委员会前任主席及意大利前总理罗马诺•普罗迪在信中写到，论坛规模符合世界级论坛规模要求，论坛受到各国代表高度评价，已引起世界各国政要和经济界关注。 他们在信中还说道："我们认为哈萨克斯坦已肩负起为世界各国提供就经济、社会等一些重大问题进行辩论的国际大舞台。" 克罗地亚前总统斯捷盘•梅西奇在信中说，阿斯塔纳经济论坛为辩论全球普遍存在的社会经济热点问题发挥了重要作用。 斯捷盘•梅西奇在信中这样写到："阿斯塔纳经济论坛的作用日显重要，论坛不仅讨论经济问题，还讨论社会政治问题。阿斯塔纳论坛在联合国的推动下，极有可能成为解决全球经济问题的重要平台。" 保加利亚前总统彼得•史托亚诺夫认为，阿斯塔纳经济论坛已成为全球最主要的经济论坛之一，他表示，支持纳扎尔巴耶夫总统提出的G-GIOBAL构想。 彼得•史托亚诺夫在信中还说："我对阁下为解决全球经济危机所采取的新的、民主的经济对话方式给予高度评价。" 亚美尼亚共和国前总理季格兰•萨尔基相也致贺信，季格兰•萨尔基相在贺信中说："我们正值迫切需要进行改革的时候，旧的机构对新出现的一些棘手问题不经常进行研究，而新成立的机构具有创造性，互动性较强，它能帮助我们解决全球普遍存在的许多社会经济问题。" 波兰前总理、哈萨克斯坦-波兰经贸协会主席卡齐米日•马尔钦凯维奇在信中说："阿斯塔纳经济论坛不仅是反危机大会，而且是重大历史事件，论坛不光对哈萨克斯坦重要，对整个世界都非常重要。" 联合国副秘书长让•马里•盖埃诺在写给纳扎尔巴耶夫总统的信中说："在您的领导下，欧亚大陆上形成了一个讨论全球性危机的平台，论坛为世界各地的思想家提供了解决当前全球面临的重大问题的平台。"