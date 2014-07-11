以色列宣布对加沙的有限地面进攻已经开始

哈通社阿斯塔纳7月11日电，据人民网报道，以色列军方今天凌晨宣布，对哈马斯控制的加沙地带的有限地面进攻已经开始。有中东媒体称，这将是2012年11月以来以军对加沙采取的最大规模军事行动。

土耳其世界新闻社今天报道说，以色列和哈马斯对抗急剧升级后，以色列方面表示不会再次占领加沙，但今天凌晨突然宣布，对加沙地区的有限地面进攻已经开始，与此同时，在空军掩护下，以色列的炮舰已经接近加沙地区港口。这将是2012年11月以来，以军对加沙发动的最大规模军事行动。

报道引用以色列军方人士的话说，在发动地面进攻前，以军沿加沙边界部署了众多坦克和装甲车，同时要求巴勒斯坦方面尽快让居住在边界地区的居民撤离。

另据以色列《国土报》报道，本周四，以色列总理内塔尼亚胡公开称，"现阶段我们不会与任何人谈停火问题，现在停火是不可能的。"

土耳其世界新闻社还报道说，面对以色列的频繁空袭，哈马斯毫不示弱，决心要战斗到底，巴勒斯坦领导人阿巴斯昨天晚间曾称，"几个小时后，以色列将对加沙发动地面进攻。"以色列军队的行动证实了阿巴斯的预测。