英国情报机构推出“网络间谍”硕士专业

哈通社阿斯塔纳8月3日电,据外媒2日报道,英国情报机构政府通讯总部(GCHQ)授权六所英国大学提供训练未来网络安全专家的硕士文凭。

英国政府通讯总部与著名的英国军情五处(MI5)和六处(MI6)合称为英国情报机构的"三叉戟"。 这一特殊学位是英国2011年公布的"网络安全战略"的一部分,该战略认为,高等教育是提升英国防范黑客和网络欺诈的关键内容。 英国内阁办公室大臣弗朗西斯•麦浩德(Francis Maude)说,网络安全是英国经济长期发展计划的"关键部分"。 麦浩德说,这一课程能帮助英国成为网络交易最安全的国家之一。他还表示,政府通讯总部与其它政府部门、私营企业和院校共同推出这一项目,能帮助英国应对威胁。 据介绍,目前提供由GCHQ批准的网络安全课程的有:爱丁堡龙比亚大学(Edinburgh Napier University)、兰卡斯特大学(Lancaster University)、牛津大学(University of Oxford)以及伦敦大学皇家霍洛威学院(Royal Holloway, University of London)。 此外,克兰菲尔德大学(Cranfield University)的网络防御和信息安全保障课程、萨里大学(University of Surrey)的信息安全课程也获得GCHQ颁发的临时认证