伊朗驻哈大使：哈萨克斯坦社会经济的稳定为全球许多有冲突国家树立了榜样

哈通社阿斯塔纳电，今年5月份莫基塔巴•达米尔奇卢被任命为伊朗伊斯兰共和国驻哈萨克斯坦全权大使。达米尔奇卢上任不久便接受了哈通社记者独家采访。新任大使系统阐述了自己任期内工作目标、伊朗与哈萨克斯坦当前的外交关系及前景。

记者：大使先生，您任职于驻哈大使一职时间不长，能否谈一谈对哈国首都阿斯塔纳和您所去过的哈萨克斯坦其他一些地区的印象。 莫基塔巴•达米尔奇卢：（以下简称大使）以前我来过哈萨克斯坦，而且不止一次，1994年作为伊朗伊斯兰共和国外交部经济合作处工作人员，我先后访问阿拉木图和阿克套市，那一次行程算是我作为外交官首次出访。那时贵国独立不久，百业待兴，面临着严峻的经济、社会和人口等方面的矛盾和问题，94年以后，我又多次到访哈国，每次都能观察到许多不一样的变化，特别是社会大局稳定，人民安居乐业。哈萨克斯坦社会经济的稳定为全球许多有冲突国家、其中包括巴勒斯坦加沙地带树立了榜样。每当看到面带笑容的哈萨克斯坦人，我就深感和平的美好，激发我对和平生活的珍惜之情。当然，这一切来之不易，这要归功于哈萨克斯坦领导人和广大爱好和平的哈萨克斯坦民众。 我特别喜欢在阿斯塔纳、尤其是去叶思丽河畔休闲散步，呼吸新鲜空气。 记者：请谈一谈您的业余爱好和任期内工作目标 大使：我的专业是国际关系学，学位是国际法硕士，大学毕业后，先后在伊朗外交部经济合作处、独联体事务处（２０００-２００２年）及里海事务协调处（２００２-2006年）任职。１９９６至２０００出任伊朗驻阿塞拜疆大使馆一等、二等秘书，２００６年至２０１０年被任命为伊朗驻格鲁吉亚大使。 任何国家都重视与邻国的关系。"远亲不如近邻"，哈萨克斯坦是中亚大国，伊朗政府高度重视发展同哈萨克斯坦的睦邻友好关系，搞好同哈萨克斯坦的外交关系在伊朗外交全局中占据重要的位置，我们始终将推进伊哈关系作为周边外交的重要方向。哈萨克斯坦人民热情好客，亲切友好，我非常乐意同哈萨克斯坦人交往，多交一些哈国朋友。哈萨克民族的物质文化及非物质文化的渊源非常久远，哈萨克大地有着丰富的哈萨克文化资源，我非常喜欢哈萨克文化，一有时间就阅读有关哈萨克斯坦历史、文化书籍。有时还从事体育活动，（大使年轻时曾是一名摔跤运动员，也是个球迷）喜欢观看体育赛事。在阿斯塔纳的日子里，还时常去叶思丽河畔休闲散步。 记者：您了解哈萨克斯坦古典作家的作品吗？ 大使：目前我正在阅读穆合塔尔•艾吾泽夫被译成波斯语的诗史《阿拜之路》，这部诗史是哈萨克人民的骄傲，也是哈萨克文化发展史上一座耀眼的里程碑。《阿拜之路》完全可作为研究哈萨克历史的参考资料。为了与哈萨克人直接沟通，我很想学习哈萨克语，当然这取决于自己的毅力和时间。 记者：据我所知，您特别重视学习外语，到目前为止您掌握了几种外语？ 大使：读中学时掌握了阿拉伯语，上大学时学会了英语和法语，在阿塞拜疆任职期间学会了当地主体民族的文字，与当地人交流不存在任何困难，而在格鲁吉亚期间只掌握了一些日常用语，我觉得学习哈萨克语有一定的难度，但我会努力学习的。 记者：祝愿您早日学会我国的国语，您怎样评价当前两国关系,两国合作应当以什么为重点? 大使：伊朗是最先承认哈萨克斯坦独立的国家之一,并迅速设立了驻哈外交机构。贵国取得独立之后,在两国政府和人民的共同努力下,伊哈关系迅速发展，在政治、经济、文化等各方面建立了良好的关系，各个领域的交流与合作也取得了可喜的成果。两国领导层之间的频繁互访和人文交流都可以证明这一点。就拿最近的合作来说吧，伊朗派代表团参加了近期在阿斯塔纳举行的第45届国际物理奥林匹克竞赛，两国在保障地区安全方面的合作也在不断加深，我坚信伊哈两国人民能够，也一定会共同建设美好的未来。 各国之间的合作最引人瞩目的莫过于经贸往来与合作。伊朗和哈萨克斯坦为了更加促进本国国民经济的发展，两国都采取了各种有力的政策措施，尤其是外贸政策上，两国都加强了经贸交流与合作。 伊哈两国的经贸与合作，从无到有，从小到大，快速成长，已从探索阶段进入到实质性阶段。目前两国间贸易额大约为6亿美元。而在全球金融危机之前，这一数字曾一度达到20亿美元，从两国经贸关系的巨大潜力来讲，目前的数字的确不尽人意，伊朗方面希望这一数字在不久的将来达到50亿美元。为此，两国正在计划扩大在交通运输、矿产开采、农业、能源及基础设施建设方面的合作。如，伊朗企业在南哈州已建成一家集高档陶瓷产品研发、设计、生产、销售为一体的日用陶瓷企业，此外，伊朗企业还在积极参与公路建设和其他领域的一些建设，需要强调指出的是，伊哈两国许多经济合作项目都是通过里海实现，因此，围绕里海开展经济合作对双方都非常重要。目前两国正在里海港口建设粮食周转库。 记者：伊朗如何评价哈萨克斯坦在不扩散核武器方面所做的努力？ 大使：伊朗一贯坚持不发展核武器、但有权和平利用核能的立场，这是伊朗外交政策的重要基础之一，伊哈两国对不扩散核武器观点是一致的，哈萨克斯坦提出无核世界宣言。伊朗希望中东成为无核区，两国都主张和平利用核能，在这一方面哈萨克斯坦赢得了世界信任，伊核问题两轮对话在阿拉木图举行充分证明了这一点。伊朗认为两轮对话非常成功，为下一轮对话打下良好的基础。借此机会，我再一次代表伊朗感谢哈萨克斯坦长期以来对伊朗核问题给予兄弟般的支持和帮助。 记者：请介绍一下在伊朗的哈萨克侨民情况，他们是否保持了哈萨克民族传统？ 大使：伊朗是一个多民族的国家，在伊朗的哈萨克人是20世纪30-50年代苏联当局实行强制迁移政策期间移民伊朗的，他们中的大部分人居住在戈勒斯坦省省会戈尔甘市，伊朗伊斯兰共和国国民身份证不设"民族栏"，也就是说不标明民族成分，这一举措意味着在伊朗各民族不分大小、强弱，一律平等，不享有任何特权。生活在伊朗的哈萨克人各方面条件都很不错，由于身份证不标明民族成分，目前伊朗官方还不掌握哈萨克侨民的具体人口。据哈萨克斯坦一名官方人士称，伊朗共有6000-8000名哈萨克人。我们认为，伊哈关系的发展，在伊哈萨克人功不可没，对推动两国关系和增进民间友好发挥着特殊的作用。 记者：伊朗商界是否参与阿斯塔纳2017世博会？ 大使：伊朗公司对阿斯塔纳2017世博会表现出浓厚的兴趣，伊朗商界计划从两个方面参与阿斯塔纳世博会，首先参与筹备和工程建设工作，其次直接参与展览。 记者：伊朗总统哈桑•鲁哈尼有无计划对哈萨克斯坦进行国事访问？ 大使：值得我们高兴的是，两国元首一直保持着良好的友谊关系，纳扎尔巴耶夫总统出席了哈桑•鲁哈尼的就职典礼，这就有力地说明了这一点。两位元首已在多边外交场合进行了多次会晤。哈桑•鲁哈尼总统计划在今年的9月份对贵国进行国事访问。访问必将推动伊哈两国各领域的合作，为两国关系带来新的飞跃。