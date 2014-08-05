中国哈萨克族飞行员—努尔兰

2008年，22岁的他在大学期间考上飞行员，用9个半月取得飞行驾驶执照，成为中国内地航空公司的一名飞行员。短短3年时间，他执飞A320机型，安全飞行1900小时，过上了很多同龄人都羡慕的生活。然而谁也没想到，顺风顺水的他选择了放弃，回到了新疆。他，就是中国南航新疆分公司哈萨克族飞行员努尔兰。

痴迷，只为飞上蓝天

在新疆，以鹰为图腾的哈萨克族青年大多有个飞行梦。但对于努尔兰来说，实现这个梦并不那么一帆风顺。

1986年，努尔兰出生在中国新疆阿勒泰。每年假期，他总会去亲戚家的牧场，还试着训鹰。想象鹰一样飞上蓝天的想法，在脑海里扎了根。高三时，听说民航院校招收飞行学员，努尔兰兴奋的不得了，但由于信息闭塞，他最终错过了报名时间，与梦想擦肩而过。

在江苏上大学期间，努尔兰并没有死心，一直关注报考飞行员的信息。机缘巧合，大二时南京航空航天大学招收"大改驾"学员，努尔兰毫不犹豫的就报了名，通过了体检、面试，成为了一名飞行学员。为了尽快通过考核，努尔兰仅用一年时间完成了大学的三年课程，顺利前往美国学习飞行实操。

航校的学习非常严格，每批学员大约都有10%的淘汰率。努尔兰拿出高考的劲头，每晚学习后，还不断给自己额外加码，挑灯夜读。除了学习，生活上的困难也是努尔兰需要攻下的堡垒。学习期间，他自己学会做新疆特色的手抓饭、手抓肉，以及各种家常菜，引来不少同学"蹭饭"。最终，其它航校14个月才能完成的课程，努尔兰用9个半月就完成了，成为同批最先毕业的5名学员之一。

因爱，一心返回新疆

回中国后，努尔兰成为内地一家航空公司的飞行员。经过半年的理论学习、模拟机培训，以及航线带飞训练，他成为A320机型的副驾驶，执飞南京往来中国国内及日韩，东南亚等地的航线。

在南京飞行的日子里，努尔兰常常想念家乡的一草一木。最开心的，莫过于飞乌鲁木齐航线，他可以在短暂的停留间看看自己家人，吃到地道的抓饭。

2012年努尔兰的奶奶突然生病住院，医院下了病危通知书。孝顺的努尔兰立刻赶回新疆在病床前照顾了奶奶十天。看到自己最疼爱的孙子回来，奶奶的病情逐渐好转。哈萨克族家庭非常尊敬老人，这种敬老的传统，对努尔兰有着深深的影响力。他开始意识到，在越来越多的年轻人通过求学离开父母、远离家乡时，留守新疆的祖辈父辈们也需要人照料，自己应该回家了......

从一个不谙世事的少年，到成长为一名中国少数民族飞行员，不平凡的学习生活经历，冶炼着这个哈萨克族"80"后的人生选择。截止2013年10月，已经在A320机型上安全飞行1900小时的努尔兰放弃了伙伴们梦寐以求的沿海生活，离开了南京，回到了新疆。

这个选择背后，有努尔兰对翱翔蓝天的执着坚持，也有他对亲人和家乡承担的一份责任。努尔兰说:"我放弃了别人梦寐以求的东西，但是我相信，不久的将来，我会得到别人得不到的财富，那就是亲人的爱和家乡对我的认可！"

结缘，如愿加入南航

在内地求学期间，努尔兰曾有过一次奇妙的空中旅途。因为对报考飞行员没有死心，大学的第一个寒假他第一次奢侈的选择了乘坐飞机回乌鲁木齐。在飞行途中，他还专门到后舱找南航空姐聊天，详细打听航空公司招飞条件。没想到，回到新疆后，努尔兰竟然与南航新疆分公司结缘。

在南航新疆分公司，努尔兰被安排改装E190机型飞机。从干线客机到支线客机，从欧系飞机到巴西飞机，从杆式操作到盘式操作，努尔兰从一名A1副驾驶学起，内心却没有丝毫的抱怨。努尔兰说："改飞E190是我自己的选择，虽然E190以运行新疆内航线居多，而且航线短、起落多，但飞行带给我的快乐都是一样的！"

为了帮助努尔兰尽快融入新的大家庭，南航新疆分公司飞行部专门安排E190分部书记王刚担任努尔兰的师傅。"刚开始还有点担心，但他证明我的担心完全是多余的，小伙子飞的不错！"王刚介绍说，努尔兰对飞行有着良好的天赋和荣誉感，飞行理论和业务学习都很扎实。

"哈萨克族有句谚语，要有天大智慧，不要有黄豆大的骄傲！"面对肯定，今年刚满28岁的努尔兰却非常谦虚。从求学到工作，他感受最深的就是，自己每走一步都会得到许多人的帮助。自己虽然只是一个个体，但是同时也代表着自己的民族，他希望抓住每一次锻炼的机会，以出色的工作成绩回报帮助他成长的人。

2014年高考结束后，努尔兰的手机一直处于热线状态--家乡的亲友都纷纷向他咨询如何考取飞行员。"在哈萨克语中，努尔兰有一代比一代更好之意。我希望，哈萨克族青年也一代更比一代好，能培养更多的飞行员！" （文章摘自新华网）