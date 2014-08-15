中国哈萨克族作家再努拉•沙尼克作品研讨会在新疆召开

哈通社阿斯塔纳8月15日电，据天山网报道，8月14日，中国哈萨克族知名作家再努拉•沙尼克作品研讨会在新疆乌鲁木齐召开，50余名新疆哈萨克族知名作家参加研讨会。通过畅谈哈萨克族文学作品，共同追忆再努拉•沙尼克。

再努拉•沙尼克是一位哈萨克族作家，也是中国国内最早一批从事哈萨克文图书出版的工作者。他50多年中先后发表大量散文、文学评论、诗歌、中长篇小说等，部分作品被翻译成汉、维、蒙等文字。同时，他是哈班拜的第七代后人，研究哈萨克民族英雄哈班拜（哈班拜有多种译法，如卡班拜、喀班巴依）的学者，曾历时20年撰写历史长篇小说《祖迹》三部曲。 "文化是民族凝聚力的重要纽带，是民族创造力的重要源泉，是民族素质的重要体现。哈萨克族文化浩如烟海、源远流长，是哈萨克族人民集体智慧的结晶。"研讨会现场，再努拉•沙尼克汇集哈萨克族民间故事、长诗、歌谣、历史档案等出版的书籍被大家再次传阅，作家们畅所欲言。 在研讨会现场，新疆农业大学党委副书记再娜甫•尼合买提对记者说："再努拉•沙尼克是一位德高望重的哈萨克族作家，一生坎坷。虽然他已逝世，但是他的哈萨克族文学作品却影响着我们。他曾这样概括哈萨克传统文学发展方向：‘就是让她穿越地域、穿越季节、穿越时空！'。我们共同来研讨前辈的作品，沿袭前人的足迹。" 相关链接： 再努拉•沙尼克：哈萨克族，中国新疆裕民人。1958年毕业于北京中央团校，历任新疆青少年出版社副编审。1955年开始发表作品。著有长篇小说《巴斯拜传奇》、《流浪者》，散文集《英雄哈班拜》，编著有《哈萨克民间故事》、《哈萨克童话选》等。小说《巴坎的风筝》、长诗《英雄哈班拜》、散文《故乡之奔放》及歌词《我们是时代的花朵》、《哈萨克民间故事》均获得新疆维吾尔自治区奖项，散文《故乡行》、《思乡》及歌词《我们是幸福的孩子》等获得中国全国奖项。 哈班拜：哈班拜有许多美丽的传说。哈班拜是一位深受草原人民爱戴的民族英雄。十七至十八世纪中叶，准噶尔对哈萨克斯坦汗国发动侵略战争。一代名将哈班拜挺身而出，辅佐阿不赉汗，浴血奋战、抵御侵略、捍卫家园，留下一世英名。