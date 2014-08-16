瑞士银行重新登陆美国

哈通社阿斯塔纳电，据瑞士中文网消息，瑞士银行纷纷开始重新投资美国离岸市场，而且一切合法。它们的管理基金涨势很猛，近5年内，瑞银(UBS)的管理基金就增长了41%。

夕阳下的山脉、苏黎世老城、一辆红色小火车驶过碧蓝的湖，再加上美味巧克力。"瑞士是世界上最繁荣、稳定的经济体之一，"一个带着清晰美国口音的嘹亮男声说道，"它的专业性和世界投资平台的地位值得您的信赖。" 这一派太平盛世之景来自于瑞银-瑞士金融顾问服务处(UBS-SFA)推出的宣传片。该服务处在美国证监会(SEC)注册，其使命在于为瑞银完全合法地开拓美国市场业务。"我们只接受资产全部申报的客户，"服务处首席执行官René Marty表示。 该瑞银分支机构成立于2004年，拥有63名雇员，全部在瑞士办公。它掌控着一个十分保密但增长迅速的市场：在美国国税局申报的离岸基金。金融研究机构Aite的专家Stephen Wall介绍道："同美国产生税务纠纷之后，大部分瑞士银行都退出了这一市场，然而，有一小部分金融机构反而决定向这里投资。" 据Wall在2013年秋发表的一份报告统计，这样的机构有34家，其中有7家银行和27家独立资产管理机构。2012年末，这些瑞士机构在美国市场的管理基金总额达到141亿美元。瑞银-瑞士金融顾问服务处(UBS-SFA)以其47.1亿美元的管理基金成为这一市场的绝对先锋。紧随其后的是百达银行北美金融顾问(Pictet North America Advisors，25.8亿美元)和瑞士财富管理顾问公司Vontobel(Vontobel Swiss Wealth Advisors，12.8亿美元)。这3家机构的管理基金总和占瑞士在美国细分市场业务总量的61%。 此外，Syz银行、Kaiser Ritter银行、加拿大皇家银行的瑞士分行以及卢加诺金融顾问服务处(Lugano Financial Advisors)、Capitalia、Marcuard Family Office、Quanta Finance和Swisspartners Advisors等几家独立的金融服务机构也在投资美国离岸市场的行列。它们的管理基金处于1.33亿至7亿美元之间。 在达拉斯建分行 瑞士金融机构在达拉斯的分支数量呈爆炸式增长，从2007年的4家达到2013年的34家。成立于2010年、拥有20名雇员的瑞士Vontobel财富管理顾问公司是它们当中业务最活跃的一家。Stephen Wall介绍道："它是瑞士第一家以投资顾问身份在美国证监会注册的瑞士银行，2012年，它在达拉斯设立分支，从此在美国境内有了办事处。" "随着非常规油气的发展，我们在当地发现了一个很有前途的市场，"Vontobel的发言人Rebecca Garcia透露。据瑞士资讯swissinfo.ch的计算，仅2013一年，该机构的业务额就从12.8亿上涨到16.2亿美元，实现了27%的增长。 René Marty确认说："从2004年建立以来，瑞银-瑞士金融顾问服务处(UBS-SFA)一直保持着两位数的增长。2009至2013年间，其管理基金就从34亿增长到48亿(增幅41%)。另一家发展神速的是Marcuard Family Office公司，仅在2013年，它的基金就从5亿升至31.8亿美元(增幅536%)。" 具有优势 究竟是什么动力推着这些金融机构"明知山有虎，偏向虎山行"呢？更何况，它们当中的几家，还未了断同美国司法当局之间的财务纠纷。合法离岸市场之所以能够如此蓬勃地发展，是因为很多刚刚"遭受"过税务稽查的美国人在瑞士存有巨额资金，而其他银行又想同这些客户撇清关系。 Syz 银行的美国离岸业务始于2012年，其发言人Ricardo Payro透露："有过海外投机经验的美国投资者是我们最容易赢得的顾客，因为他们对国外的多样化已经有所了解。"而对这一市场持怀疑态度的一位观察员表示："肯定有些银行，还拥有未公开的顾客，它们现在想把这些客户以合法的方式保留下来。" 在未来，这些银行可以将未申报客户转移至加勒比海，巴拿马，海峡群岛，新加坡和香港等其他离岸市场。美国司法部刚刚对此产生关注，这可能掀起又一波税务检查的高潮。 不过，瑞士可以很好地利用这一形势。Stephen Wall说："作为第一个在美国打击逃税战役中被锁定的国家，其银行还是具有优势的。它们已经开始向合法离岸市场投资。" 目标：在岸市场 其实，真正"下金蛋的鸡"是美国的在岸市场。Syz银行的Ricardo Payro解释说："处于对债务水平和美国公共财务缺陷的担忧，很多大财团都想把一部分资产投资到美国以外的地方，以分散风险。"这样做的同时，他们还可以接触到尚未被美国银行所覆盖的新兴市场、还有其他各种货币以及更为保守的管理风格。Stephen Wall仔细分析道："在美国，人们强调的是积累，但在瑞士，人们注重的是资产保护。年纪稍长的顾客很喜欢这点。" 投资上涨 整体来看，活跃在美国离岸市场的瑞士财政机构有理由对未来抱有很高的期待。Stephen Wall估算道："中期达到500多亿美元的管理基金；如果能充分抓住机会，它们长期的管理基金能达到1000亿美元。"在同美国发生税务纠纷之前，瑞士境内的美国资产大约有800亿美元。 但并不是一切都如此美好。瑞银-瑞士金融顾问服务处首席执行官René Marty强调："打入这一市场需要的投入在不断升高，相关规定也不断升级。"Fatca协议于7月初开始生效，其中关于透明度的规定首先会令账单金额攀升。 对于瑞士金融机构来说，要想争夺美国客户，最重要的还是要扳回形象。税务律师Scott Kaufmann指出："我的大部分客户对瑞士银行都失去了信任。一旦经受了税务检查，他们就只还有一个愿望：将资产重新移回美国土地。"