新加坡媒体：美保持对中俄压力 维系在中亚影响力

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据环球网援引中新网报道，8月8日开始，美国先后对伊拉克埃尔比勒(Erbil)附近的"伊斯兰国"组织武装进行了数轮空袭，以减小该武装分子对库尔德人自治区的压力，同时，为被围困在那里的雅兹迪难民提供救援。新加坡《联合早报》18日文章表示，在"战"与"不战"的问题上，奥巴马反复无常。这不过是力不从心的美国的一个缩影罢了，这是一个趋势，难以逆转。

文章摘编如下：

恐袭极端组织及救援伊难民，这是奥巴马在面对即将到来的中期选举，及国际社会对美国国际人道主义责任舆论压力时所做出的回应。至此，美国的军事力量在2011年12月18日撤离伊拉克后，再度踏入伊领土，奥巴马反战总统的形象也再次染上黑点。

事实上，自2009年任职以来，奥巴马的反战立场就曾多次动摇，在"战"与"不战"的问题上更是反复无常：无论是利比亚危机时未经国会授权就匆忙下令对卡扎菲动武，还是叙利亚化武危机时，在叫嚣"将对叙发起有限的军事打击"后，又快速回归理性，亦或是一边高喊着要实现阿富汗撤军，另一边却在极力逼迫卡尔扎伊及其继任者与美国签定授予美军"驻阿特权(司法豁免权)"的《双边安全协定》......奥巴马的摇摆反复，着实让许多人摸不着头脑。

到底是什么原因促使奥巴马在进行动武决策时，会经常出现反复无常的状态呢?我们不妨从他的竞选及前述的三次关于"是否出兵"的决策过程中来逐一探寻答案：

竞选的承诺

自2007年2月开始竞选时， 奥巴马就已将"结束伊拉克战争"视为使命，"结束战争，让美国人回家"的口号在当时更是为他赢得了无数厌倦战争的民众的支持。反战，在两场战争后的美国，毫无疑问是主流民意--2013年皮尤民调显示，反对美国卷入国际事务的民众高达51%，同时，46%的受访民众表示希望美国"管好自己的事情"。

竞选承诺再加上主流民意，这是奥巴马进行决策时无法绕开的重要因素。为此，但奥巴马决意动武时，都必须反复强调相关军事行动是"有限度"、"有针对性"、"人道主义"的行动，以此来最大程度的取得民众的包容，利比亚危机时如此，本次伊拉克危机时亦如此。

出兵利比亚

2011年3月19日，奥巴马以"保护利比亚无辜的百姓"为由，宣布美军将发起针对卡扎菲政府的人道主义军事行动。在宣战讲话的结尾，奥巴马以退为进式的煽情说道："结束这次讲话时，请允许我说，这并非美国最高统帅做出了决定，而是我本人经过慎重考虑，决定请求我们的人民调动军队。"从这句话不难看出，他很清楚民意对动武的反感，可为何他要不惜以违背竞选承诺，冒着"未经国会授权出兵"的违法风险为代价，一意孤行的选择出兵呢?

有评论认为，在安理会3月17日通过第1973号决议后，恰逢国会议员休假，如果打扰议员们休假，会招致广泛不满......笔者认为这解释太过牵强，毕竟相较出兵，召回议员开会实在算不上什么大事。其实，从现实角度来看，奥巴马之所以急忙下令出兵，应该是为了维护美国在北约的领导地位及其威信。

2008年金融危机后，美国在西方阵营里的领导力逐年下滑，如果面对这次经过安理会授权的"正义行动"，面对盟友的"深情呼唤"，美国再没有任何表示的话，那美国的领导地位和威信必将受到重挫，这将严重的损害美国与盟友的关系。

因而，即便奥巴马明白民众的反战，明白共和党议员的虎视眈眈，明白军费的紧张，但他仍必须硬着头皮，顶着压力进行授权。不受掌控的局面和被盟友绑架的现实决定了，奥巴马只能被迫下令出兵。

徘徊叙利亚

2013年8月，叙化武危机发生后，奥巴马一度放言要让阿萨德为越过"化学武器红线"付出代价，叫嚣要对叙政府"进行有限度的军事打击"。可一阵嘴仗后，在俄罗斯连续的军事动作和外交施压下，美国不得不在9月12日派出国务卿克里与俄外交部长进行紧急磋商，并很快就达成了框架协议。俄罗斯以敦促叙政府交出化学武器，加入《禁止化学武器公约》为筹码，很快就交换到了奥巴马"愿意给叙政府一个外交解决化武危机"的让步。

叙化武危机的和平解决，在不久的将来或许将被赋予里程碑式的意义，它意味着美国从霸权的巅峰走向衰弱，预示着世界警察恣意妄为时代的彻底终结。而奥巴马在本次危机中的反复无常也将成为经典，毕竟，当尼米兹和杜鲁门两艘航母齐聚波斯湾时，没有人会想到，已经下了战书的奥巴马竟然能收回成命。面对美国日渐衰弱，多国快速崛起，以及一超霸权难以维系的现实，奥巴马理性地选择了妥协。

纠结阿富汗

作为反战总统，奥巴马在上任不到一年之际，就曾打过自己一个耳光--"为了遏制塔利班的得胜势头"，奥巴马于2009年12月1日宣布向阿富汗增兵三万。之后，到了2011年6月22日，奥巴马发表讲话，表示"美军的使命将逐渐从担负战斗任务转移到为作战部队提供支持。到2014年之前，这个过渡期将结束，阿富汗人民将担负起对自己的国家的责任。"不过，随着撤军时间的临近，奥巴马再度变脸。

去年以来，美国因为卡尔扎伊迟迟不愿签署允许美军在2014年后合法驻扎阿富汗和赋予美军司法豁免权的《双边安全协定》，而与卡尔扎伊公开翻脸......奥巴马在阿撤军问题上的几次反复，从客观上是碍于现实的无奈之举：一方面，长达13年的阿富汗战争，已经耗去了美国超1万亿美金的军费，债务沉重的美国已经无力继续支撑庞大的驻军开销--这是奥巴马撤军的内因所在。

但另一方面，阿富汗的战略重要性又决定了，美国如果想要维系自身在中亚的影响力，想要继续保持对伊朗、中国和俄罗斯的压力，它就不能丢掉对阿富汗的控制。所以，奥巴马政府希望能与阿富汗当局达成默契，让剩余的一万多名美军继续驻扎至2016年，以延续美军在阿富汗的军事存在。

从以上分析不难发现，奥巴马在对外动武问题上之所以反复无常，其实是碍于多个现实：第一，美国分裂的国内形势，民主党无力控制局面的现实，都严重牵制着奥巴马的决策，他承受着来自民众和反对派的巨大压力;第二，所谓领导地位和威信已经成为了美国的羁绊，很多时候迫使美国必须"猪鼻子里插葱，装象"，只能被盟友架着身子往前冲;第三，国际格局的转变，尤其是一些新兴国家的强势崛起，让美国再也无法恣意妄为，它必须学会与其他国家进行协商，必须学会妥协;第四，美国日渐衰弱的国力，尤其是已经从7000多亿缩减近一半的军费，已无力支撑它的抱负、意志和普世情怀，因而，即便它想要竭力维护自己的国际战略利益，但力不从心往往是它必须去选择面对的结局。 简而言之，奥巴马上任以来的反复无常，不过是力不从心的美国的一个缩影罢了，这是一个趋势，难以逆转。