谷歌搜索出现问题 被疑遭黑客攻击

哈通社阿斯塔纳8月27日，周二早间，一个软件漏洞令谷歌(Google Inc.)部分搜索功能中断了约八小时，搜索结果显示的似乎是俄罗斯一起车祸的图片，此事引发外界猜测谷歌遭到了网络攻击。

很多搜索产生的结果都是这样一幅图片：在一个标有俄文"停"的指示牌旁一辆严重损坏的汽车。不清楚该图片是否被改动过了。并非所有的搜索产生的结果都是这幅图片。

此事令外界猜测全球最受欢迎的搜索引擎谷歌可能被黑客入侵了，这些黑客试图传播与乌克兰政府军和亲俄反叛分子之间冲突有关的宣传内容。

谷歌后来就此事道歉，称问题已被解决。一位知情人士称，这个问题是由谷歌内部的一个软件漏洞造成的。

据搜索引擎DuckDuckGo的首席执行长兼创始人温伯格(Gabriel Weinberg)称，这个问题可能是由谷歌的搜索算法升级造成的，搜索算法控制着如何回应搜索请求以及如何展示搜索结果。

温伯格不清楚谷歌的搜索引擎是如何工作的。不过，他说搜索算法升级生效后，用来进行测试的请求有时会留在软件代码内。温伯格解释说，发生这种情况时，不同的搜索请求可能会反复产生同样的结果。

温伯格说，DuckDuckGo过去进行升级时曾发生过一次这样的事，当时解决问题用了几个小时。

周二早间，车祸图片出现在谷歌搜索结果的多个领域。比如，当在谷歌上搜索"Emmys"（艾美奖）时，车祸图片被包括在有关艾美奖的各种新闻报道里。如果用户转为在"图片"类中进行搜索，在一些正常的搜索结果后似乎会无休止地反复显示车祸图片。