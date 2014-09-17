苏格兰若独立 英国房价恐将下跌

哈通社阿斯塔纳电，据英中网消息，上一次经济危机之后，英国房产市场正在复苏，消费者的信心正在增强，交易规模也达到了最新水平。但是，如果本周四苏格兰公决独立，这番好景可能将褪色。

据HMRC销售数据显示，英格兰及威尔士的房产销售量目前达到了120万，这比去年的92万，以及五年来的平均值80万都要高出很多。Rightmove网站的数据显示，今年七个月以来，房产销售价比去年同期增长了12%。但是，该网站警告说，如果大不列颠像Alex Salmond和苏格兰民族党倡议的那样分裂了，房产市场肯定会遭受冲击。

Rightmove分析师预测，如果苏格兰独立，房产价格会遭受抑制。Rightmove分析师Miles Shipside表示，"仅仅是关于苏格兰能否独立的争论，以及关于英国其他地区经济发展前景的预测，都能引发消费者心理的不确定性，他们会对长期的金融形势作出思考。像利率水平，贷方融资规模以及金融机构迁址等问题，都会对消费者产生潜在的影响。"他补充说，五月大选之前的焦虑感，以及苏格兰独立宣传引发的不确定性，两者对经济复苏均有消极作用。 星期一发布的最新Rightmove房产价格指南显示，在沉闷的夏季过后，售房人的要价又提升了0.9%，即2474英镑。大多数卖家，尤其是伦敦卖家，不再愿意打折扣，他们希望要价水平可以恢复到夏季之前。人们预计伦敦市场会很快复苏，这也导致了要价水平的提高。 据Rightmove数据，向房产代理商询问房价的买家数量，在九月上升了16%，这是有史以来第二高的月份。北部地区国家房产销售公司Savills的首席执行官Tony Morris Eyton表示，"买家仍然很警惕，趋于保守。不过交易的达成数量有显著提升。特别是40万以下的房产，以及小镇及城郊的房产。" 过去两年来，苏格兰房产价格平均上升了8.3%，即13,728镑，目前苏格兰家庭的平均房屋价值为177,599镑。 Zoopla网站的进一步研究显示，苏格兰若独立，那么苏格兰的平均房产价格会降低31,000镑。该网站警告说，独立投票可能会将好不容易才恢复过来的房产市场重新置于不景气的状态。