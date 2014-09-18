中国再有官员自杀 南京原区委书记自缢

哈通社阿斯塔纳9月18日电，中国多家媒体报道，南京市六合区原区委书记娄学全在家中上吊，送医抢救无效死亡。

《新京报》引述南京当地警方消息报道，周四（9月18日）凌晨5时左右，娄学全的妻子发现丈夫在家中上吊，后送至南京明基医院但抢救无效死亡。

娄学全今年50岁，南京人，一直在南京当地工作，曾经担任南京长江第二大桥管理局局长及南京市交通运输局局长兼党委书记。2011年12月担任南京市下关区委书记，2013年3月改任南京市六合区委书记，并兼任南京市江北新区党工委副书记及南京化工园区党工委书记等职务。 不过，2014年6月18日，中纪委网站披露，娄学全被免去六合区委书记和南京化工园区党工委书记职务，并受到党内严重警告处分。 有消息称，娄学全被免职是因为他在率领区委、区人大、区政府、区政协四套班子成员到南京化工园考察调研时，接受了化工园管委会的宴请，并收受了慰问金，因此被作为第一责任人受到处分。 当时随行的六合区纪委书记时金峰以及南京化工园纪工委书记崔阳景也分别被给予党内警告处分，并调离岗位。 官员自杀增加 近年来，中国官员自杀的数量有所增长，有分析认为，自杀已成为中国官员非正常死亡的主要原因。 根据中国媒体的报道，自今年1月以来，已有大约30名中国官员自杀。 自杀多采用跳楼、自缢等方式。自杀原因多数无法明确，大多以抑郁、压力大等说法概括。 今年9月8日中秋节晚上，内蒙古自治区呼和浩特市政协原主席张彭慧中秋节晚上被发现自杀身亡，地点在其位于呼和浩特市党政大楼的办公室内。 此前，在8月16日，呼和浩特市原市长汤爱军涉嫌严重违纪违法问题，被宣布正在接受组织调查；8月29日，呼和浩特市委原常委、副市长薄连根因玩忽职守、受贿被法庭一审判处死缓。 而在张彭慧自杀身亡48小时后，张彭慧在中欧国际商学院的校友、内蒙古金融投资集团党委书记兼董事长王振坤和张彭慧昔日同事、曾任呼和浩特市副市长的武文元也被宣布接受组织调查。 今年年7月，56岁的中共湖北省孝感市委常委、人大常委会主任李海华在市政府大楼11层的办公室跳楼身亡。 据媒体报道，湖北纪委调查人员自今年2月开始调查李海华的个人财务情况。