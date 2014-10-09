哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，近日，欧盟开始加大对大型企业跨国避税行为的监管力度。欧盟执委会7日针对亚马逊与卢森堡之间的税务协议启动深度调查，称协议低估亚马逊的获利，从而使其获得不公平优势。

据英国路透社消息，欧盟执委会称，根据卢森堡2003年对亚马逊当地子公司Amazon EU Sarl的税务裁定，该公司可向其母公司支付特许费，这就减少了该公司的应税获利，且可能与市场规则不符。欧委会称，这可能会使亚马逊获得经济优势，使该公司与其他公司相比少缴税，而其他公司的获利则是根据市场规则分配的。 这是欧盟委员会针对公司避税行为以及欧盟政府帮助公司避税的最新一项调查。 北京《经济参考报》此前曾指出，早在今年6月，欧盟委员会就宣布对苹果、星巴克等跨国公司在爱尔兰、卢森堡和荷兰等地的分支机构展开调查，并对九个欧洲国家进行所谓"专利盒子"安排的调查。此举将有利于欧盟28成员国增加财政收入。 另据新华网消息，苹果的欧盟总部设在爱尔兰西南部的科克郡，为当地解决了4000人的就业问题。欧盟怀疑，苹果可能以解决当地就业为条件，换取爱尔兰政府的税率优惠，非法获利额可能高达数十亿欧元。 欧委会已于9月底发布了针对苹果公司的税务调查报告。美媒指出，欧盟监管机构9月30日首次解释了他们认为苹果在爱尔兰获得的税收优惠构成了非法国家支持的理由，下一阶段的调查可能导致苹果向所在国支付巨额税金。 在当天公布的文件中，欧盟解释了6月开启正式调查的理由，虽然调查还处于早期阶段，但欧盟瞄准了所谓非法"国家补贴"，最终的裁决可能导致苹果需要补交税金。欧盟反垄断机构欧盟委员会在给爱尔兰政府的信中称，对1991-2007年爱尔兰政府与苹果签署的税收优惠协议，该机构"初步认为"构成国家补贴。 欧委会表示，爱尔兰政府通过有区别的对待给苹果提供不公平优势。争议的地方在于政府给多国的税收裁决或称安慰信，澄清如何计算具体的税金，如果某些公司因此得到不公平优势，这些行动是非法的。欧盟委员会称，根据对苹果代表与爱尔兰税务机关之间交流的分析，他们特别怀疑商品从一家子公司转到另一家子公司时选择的价格计算方法。 对此，苹果发言人表示，公司"那些年从未得到爱尔兰官员的特别对待"，从2007年起在爱尔兰和全球缴纳的税金提高了10倍。他表示："我们与其他在爱尔兰做生意的公司一样，都遵守相同的税法。"爱尔兰政府发言人要人们看以前的评论，称爱尔兰"相信苹果案未违反国家补贴规则"。

"劫富济贫" 欧洲多国打击逃税间接"挣钱" 目前，不仅欧盟利用打击避税间接"挣钱"，欧洲各国也加入这一行列。 法新社指出，法国财政部长萨班在7月27日版的《周日报》访谈中声称，政府已基本肯定可以达到2014年设定的打击逃税目标，截至今年7月当局已经收到近3万份要求税务合法化的申请，政府确信到年底通过"遣返"隐藏在国外的银行账户可使国库增收18亿欧元。 法国政府并不讳言"劫富济贫"，称这笔收入可以用来为低收入家庭减税。 今年7月，英国财政部展开规模为70亿英镑的税务打击行动。FT中文网消息称，在税务及海关总署打击逃税的行动中，卷入了众多企业领袖、体育明星、艺人和其他投资者，7月7日他们被告知要准备缴付总计至少5.2亿英镑的税款。 据悉，英国央行(Bank of England)金融政策委员会(Financial Policy Committee)的金融家戴姆•克勒拉•弗斯(Dame Clara Furse)、前媒体大亨霍利克勋爵(Lord Hollick)以及大卫•贝克汉姆(David Beckham)等体育明星都包括在内。 希望，西班牙预算大臣蒙托罗9月2日也宣称该国的打击逃税行动获得"大丰收"。他表示，逃税是阻碍经济复苏的痼疾，自2012年政府决定采取针对性措施以来，已经追回了近280亿欧元。 西班牙经济自去年中开始恢复增长，政府认为这正与采取有力的打击逃税措施有关。 如今看来，由于危机影响，欧洲正从"避税天堂"逐渐成为"查税大户"。