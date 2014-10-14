俄罗斯作家与姓氏秘密

纵观世界文学发展史，俄罗斯文学家的名字灿若星辰，托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、帕斯捷尔纳克、纳博科夫、索尔仁尼琴等对世界各国读者来说都是耳熟能详的名字。那么，这些文学家的姓氏背后有什么特殊意义吗？

普希金

亚历山大•普希金可能是俄罗斯文学和俄罗斯文化中最具代表性的人物。就像但丁之于意大利，歌德之于德国一样。然而，对于不懂俄语的人来说，了解这其中的原因却是相当困难，因为普希金的诗歌经过翻译后失去了很多原有的意境。普希金家族是古老的贵族家族，其源头可追溯至14世纪的格里高利•莫尔西宁，他曾经得到过"普什卡"（Pushka，意为"炮"）的绰号。事实上，当时的俄罗斯几乎没有炮兵，或许，莫尔西宁获得这个绰号的原因是因为他拥有大量的皮草服装（俄语词根"push"也含有"皮毛"的意思--编注），而这些服装通常只有非常富有的人才能买得起。今天，普希金已几乎成为神话人物，例如，家长可能会对懒惰的孩子说："谁会替你做功课？普希金？还是谁？"

莱蒙托夫 英年早逝的诗人米哈伊尔•莱蒙托夫 或许，米哈伊尔•莱蒙托夫可被称为第二位最重要的俄罗斯诗人，他与普希金为同时代人，但年纪更小。莱蒙托夫的姓氏起源于苏格兰。他的祖先乔治•莱蒙特1613年来到俄罗斯。有意思的是，普希金最著名的诗体小说《叶夫根尼•奥涅金中主人公的姓氏取自俄罗斯北方的奥涅加河，而莱蒙托夫赋予自己最著名的小说《当代英雄》主人公毕巧林的姓氏也源自北方的一条河流--伯朝拉河。

托尔斯泰 俄罗斯最著名的散文作家，毫无疑问，当属《战争与和平》作者列夫•托尔斯泰伯爵。托尔斯泰家族同样是很古老的贵族家族。其祖先，很有可能有着肥胖的体型（"托尔斯泰"一词的字面意思为"胖的"）。在自己的另一部小说《安娜•卡列尼娜》中，作家给其中一位主人公取了颇具含义的姓氏"列文"（Levin，来自作者的名字列夫）。显然，他在暗示--这是作者的另一个自我。 探访托尔斯泰庄园 走进雅斯纳亚•波良纳 托尔斯泰家族还有两位成员也成为文学家，一位是与列夫•托尔斯泰同时代的作家阿列克谢•康斯坦丁诺维奇•托尔斯泰，另一位是苏联作家阿列克谢•尼古拉耶维奇•托尔斯泰，后者因忠于苏联政权而获得"红色伯爵"的绰号。当代俄罗斯作家塔季扬娜•托尔斯塔娅是其孙女。

陀思妥耶夫斯基 纪念陀思妥耶夫斯基诞辰 专家全天解答读者提问 这位伟大作家的姓氏有其"地理学"由来：费奥多尔•米哈伊洛维奇的祖先来自一个名叫陀思妥耶夫的小地方。在米哈伊尔•布尔加科夫的小说《大师与玛格丽特》中有这样一个情节：守门人不允许未带身份证件的两位主人公进入作家宫的餐厅，而其中一人说道："就拿陀思妥耶夫斯基来说，他从未有过而且也不可能有任何身份证件"，守门人则回答："陀思妥耶夫斯基死了。""我抗议"，另一人反驳道，"陀思妥耶夫斯基是永生的！"这句话因此成为一种"文化基因"。同样地，布尔加科夫的姓氏则来自过去很常见的俄罗斯人名布尔加克，表示"不安的，忙乱的"。

文章来源： 透视俄罗斯