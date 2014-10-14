专家：中国早晚将成为第三大核武国

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据俄新网莫斯科报道，俄罗斯战略技术分析中心专家瓦西里•卡申认为，中国早晚将成为第三大核武国。

卡申在接受俄新社记者采访时表示，"本世纪20年代初中期，中国在战略导弹上部署的弹头数量将是目前的一倍以上，在数量上将仅次于俄罗斯和美国"。 他还说："目前中国拥有约250枚核弹头，很可能已经超过了英国。最近几年中国将不可避免地超越英法。" 发展核武项目的规模，中国目前已经处于世界上数一数二的地位，超过俄罗斯和美国。卡申补充说："英国已将核能力尽数消除，只留下了海军的4艘核潜艇。法国留下了不多的空中核武。美国通过更新现有系统，在战略性核武器上节省投入。中国则在空中核武装备薄弱的情况下掌握了相当的陆地和海上的核武发射技术。" 9月25日中国首次试射新洲际弹道导弹DF-31B。发射导弹的陆上机动型导弹发射系统类似于俄罗斯的"白杨"洲际导弹发射系统。此外，中国还正在开发新型机动型导弹发射系统DF-41。其导弹射程达1400公里，并能携带由6至10枚核弹头组成的可分离弹头。 中国核武数量的增长不可避免，这主要是对美国发展导弹防御系统和美国新制定的"快速全球打击"（Prompt Global Strike）做出的反应。 卡申解释说："如果中国拥有的核武数量太少，则会面临逐渐增长的核打击威胁。为了避免这一问题，中国需要要么尽可能多地部署导弹，且是使用固体燃料的机动导弹，要么尽可能多地部署拥有较大发射重量的海上发射装置。" 中国成为第三大核武国，将打破俄美垄断核威慑力的两极格局。 卡申认为："从理论层面上，没有人曾想到会出现第三大核武国。如果我们承认中国有成为与俄罗斯比肩的核大国的能力，则需要重新构建所有规划并改变现有的战略思维。"