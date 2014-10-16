纳扎尔巴耶夫出席亚欧首脑会议并发表讲话
纳扎尔巴耶夫在讲话中说，寻求共同应对现代威胁和挑战，是欧洲和亚洲国家日程上共同的任务。解决危机的最有效办法就是开发欧亚地区的合作潜力。
纳扎尔巴耶夫表示，应改变国际合作的范式，这就要求各国积极采取务实的行动，消除贸易保护主义、开放市场、增加多边贸易。与此同时，纳扎尔巴耶夫总统还表示，应制定完善的全球金融体系转型模式，消除金融领域失衡现象，建立调控国际资本流通的有效模式。
纳扎尔巴耶夫指出，需要建立新的连接东西方金融"桥梁"，而阿拉木图在这方面拥有巨大的开发潜力。保证地区发展的另一重点，就是加强交通基础设施建设。构建联通欧洲和亚洲最快、最安全的交通网络将保障丝绸之路的复兴。
纳扎尔巴耶夫总统强调，实现现代技术与能源资源的广泛普及和利用具有重要意义。哈萨克斯坦作为欧洲和亚洲的能源资源供给方，哈方正在努力向着能源输出多元化发展。在保障地区稳定发展中，欧亚经济联盟主要方针之一的建设全大陆基础设施将发挥重要作用。为了使地区稳定发展，作为欧亚经济联盟的重要任务之一，建设贯通欧亚大陆的基础设施具有重要意义。
纳扎尔巴耶夫还表示，当前亚洲和欧洲应进一步加强沟通，要构建新型的合作关系。哈萨克斯坦提出的«G-GLOBAL»构想有望成为经济金融领域协调国际关系的平台。哈萨克斯坦作为亚欧会议新成员国，愿为进一步加强政治对话，深化务实合作做出积极努力。
亚欧会议成立于1996年，是亚洲和欧洲间重要的跨区域政府间论坛，旨在通过政治对话、经济合作和社会文化交流，增进了解，加强互信，推动建立亚欧新型、全面伙伴关系。亚欧首脑会议是亚欧会议框架下最高级别会议，主要负责确定亚欧会议的指导原则和发展方向，每两年举行一次，在亚洲和欧洲国家轮流举行。本届米兰首脑会议的主要议程包括：研究加强互联互通，促进亚欧经济金融合作；商讨亚欧携手在联通世界中共同应对全球问题；讨论加强亚欧对话与合作及亚欧会议的发展方向。会议期间，除政府层面的会议外，来自亚欧两地的工商、学术、媒体、民间社会等各界人士还将举行各种活动，以促进两大洲人员间的接触和交流。（编译：吴然 校对：林海）