塔斯马哈穆别托夫被任命为国防部长

哈通社阿斯塔纳10月22日电，据总统府官方推特消息，纳扎尔巴耶夫今天任命阿斯塔纳市长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫为哈萨克斯坦新任国防部长。

人物介绍： 伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫（Иманғали Тасмағамбетов）1956年12月9日出生于古里耶夫州（现阿特劳州）马罕姆别特县诺沃博加特村； 1979年毕业于乌拉尔师范学院地理理科系地理与生物专业； 1989-1991年，担任哈萨克斯坦共青团中央书记处第一书记； 1991年任哈萨克斯坦青年事务国家委员会主席； 1993-1995年，哈萨克斯坦总统助理； 1995-1997年，哈萨克斯坦副总理，并在1997年兼任教育和文化部部长； 1997-1998年，哈萨克斯坦总统办公厅主任； 1998年担任哈萨克斯坦总统第一助理； 1999年-2000年，阿特劳州州长； 2000年12月-2002年，哈萨克斯坦副总理； 2002年-2003年，哈萨克斯坦总理； 2003-2004年，哈萨克斯坦国务秘书； 2004年，哈萨克斯坦总统办公厅主任； 2004年12月-2008年4月，阿拉木图市市长； 2008年4月-2014年10月，阿斯塔纳市市长。（编译：吴然）