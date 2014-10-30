中国企业将在东哈州投资建设年产量达百万枚鸡蛋的养鸡场

哈通社奥斯卡曼10月30日电，中国企业计划在东哈州投资建设总价值为5千万美元，年产量百万枚鸡蛋的养鸡场，项目预计将于2015年底投产。东哈州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫今日同中国新疆三宝集团和四川铁骑力士集团签署项目开发协议。

据介绍，该养鸡场将建在东哈州扎韦德诺耶村，与奥斯卡曼养鸡场相邻。根据协议，东哈州将为养鸡场提供建筑用地，并承担水利、电力以及道路等基础设施的建设。与此同时，投资企业还将享受针对四项税收的优惠政策。养鸡场90%的工作人员将聘用当地居民，产品也将优先供应国内市场。

萨帕尔巴耶夫州长在协议签署仪式上表示，这一投资项目是东哈州与中国新疆地区农业产业合作的典范，并希望明年开春尽快开始项目建设。

新疆三宝集团董事长康和平表示，该项目是与东哈州合作的开端，以后还将同哈方开展更为广阔、更为深化的合作。

中国新疆三宝实业集团是新疆维吾尔自治区骨干外贸企业之一，多年来，该企业一直与中亚各国特别是哈萨克斯坦开展进出口贸易、工程总承包、仓储物流等业务。集团2013年进出口额10.98亿美元。

铁骑力士集团是中国四川省农业产业龙头企业，从事饲料加工、畜禽养殖、食品生产。（编译：吴然）