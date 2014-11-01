油价下跌掐住了普京大帝脖子

国际原油价格暴跌将重创俄经济

今年上半年国际原油的价格还很坚挺，从年初到6月份实际涨幅达接近一成。凭借从油气出口中获得的巨额利益，俄罗斯有足够的经济基础在"乌克兰危机"与西方多国的斗争中一路高歌猛进，先是收回克里米亚，而后又支持东乌克兰大打内战。

然而好景不长，从六月末开始，国际原油价格到达顶部，开始一路下滑，先后突破100美元和90美元两大心理关口，北京时间10月18日16：00，纽约商品交易所（NYMEX）11月原油期货电子盘报80.60美元/桶，较前一交易日收盘下跌0.65美元。至10月下旬20日以后，美国原油期货价格已经跌破每桶80美元大关，创造了2012年6月以来新低。

造成国际市场原油价格暴跌的原因，主要有以下几个：

一是美国石油产出加大，在今年9月成为世界最大的液态石油生产国。全球油价下跌利好美国经济，而支持油价下行的一个主要因素就是美国本土产量大增，不但自身进口减少，也推动全球供应的增加。美国产油量已经增至每日850万桶，其中页岩油达到一半400万桶，仅北达科他一个州产量就超过了利比亚全国产量，阿联酋的全国石油产量还不及美国一个德克萨斯州。 页岩油让美国已成为全球最大液态石油生产国

二是欧佩克限产谈判基本破裂，产油国纷纷准备准备释放产能，尤其是沙特。沙特石油政策战略研究中心利雅得分区的总裁Rashid Abanmy称，为了敦促伊朗限制核项目、促使俄罗斯改变对叙利亚的立场，沙特准备在亚洲和北美市场上以每桶50至60美元的低价抛售石油。科威特和伊拉克宣布他们的官方价格，预计基准价格比以往有大幅下调。

三是欧洲和中国的经济增速不明显，工业生产不旺盛，造成全球能源需求增长放缓。

四是俄罗斯的三桶油（三大国有能源垄断企业巨头，类似于中国的中石化和中石油：俄罗斯天然气股份公司、俄罗斯石油公司、俄罗斯石油和天然气运输公司）因为制裁，经营将产生一定困难，影响能源产能和出口的增长。这几个因素导致国际油价加速下跌。

根据俄罗斯联邦银行计算，如果原油价格维持在90美元/桶，2015年俄罗斯财政收入将因此减少12%，低至80美元，就会导致俄罗斯财政大出血。

俄罗斯财政预算平衡折合国际油价的数字是动态的，在2008年前后是70至95美元。这几年，由于物价上涨和普京近似疯狂的十年扩军计划，导致平衡点抬升至114美元，原油价格要维持在114美元/桶，俄罗斯才能维持收支平衡。 油价对俄罗斯经济的影响示意图

俄罗斯今年的财政预算就是以2014年初能源产能出口量折算石油价格114美元为基础制定的。国际油价如果低于这个数，俄罗斯财政将发生赤字，现在的油价已经低于90美元，在80美元附近徘徊。如果油价跌至每桶70至80美元，俄罗斯经济将陷入极端困境，深度衰退，大规模财政赤字，巨额资本外逃......

美国曾操纵油价下跌"玩死"苏联

通过能源价格打击对手，历史上有过成功先例。在冷战末期，美国就曾操纵石油价格下跌"玩死"苏联。

苏联解体主要是内部原因导致，但来自外部的颠覆也是重要因素，其中就原油价格是促使苏联解体的一个重要因素。1967年11月，苏共总书记、部长会议主席勃列日涅夫在纪念十月革命50周年的红场演说中，首次提出发达社会主义社会概念。1971年苏共二十四大宣布苏联已建成发达社会主义。苏联这个对外宣称发达社会主义的底气，并非其经济发展有多好，主要原因是石油和能源产出获得的收益。

1971年初，国际石油只有1.8美元/桶，1973年初涨到2.95美元一桶，到1973年的年底突破12美元。1975年苏联石油产量超美国，至1979年成为第一大产油国。这段时间，苏联因为产能的增加和原油价格的坚挺，从国际市场上收获了巨量的石油美元，再加上苏联红军的强大武力，这个地球上面积最大的国家表面上异常强大，四处对外扩张，与西方国家搞对抗。

1981年，国际油价格继续坚挺，一度高达39美元/桶，这时苏联作为世界第一大产油国，完全不把欧佩克的限产措施放在眼里，产量连年增长。1981年里根入主白宫后，美国在开始实施遏制苏联的战略，一是把苏联引上与美进行军备竞赛的快车道，从经济上消耗苏联国力，美国提出了星球大战计划；二是通过施压对欧佩克施加压力，促使其增产，使世界石油价格低位运行，切断苏联军备竞赛所需资金来源，从而拖垮苏联经济。

美国的这两手措施非常有效，1985年，在美国怂恿下，沙特阿拉伯指责苏联、墨西哥等产油国无限制开采，决定不再捍卫欧佩克价格，迅速提高产量，追回市场份额。沙特的石油出口从不足200万桶/日猛增到约600万桶/日，85年末更达到900万桶/日。其它石油出口国纷纷效仿。这使得苏联在一夜之间损失了超过100亿美元的硬通货，几乎是其硬通货收入的一半。 油价下跌，苏联首先在军控领域屈服。图为苏联销毁本不在中导协议内的奥卡战术弹道导弹。

世界石油产量猛增，爆发了战后国际石油市场最惨烈的价格战，石油价格暴跌，到1986年跌到只有12美元每桶。至1990年一直压在20美元/桶以下。据当时计算，石油价格每桶下跌1美元，苏联每年外汇收入就要减少5-10亿美元。天然气的价格也与石油价格挂钩，因此苏联出口天然气的收入也减少数十亿美元。与此同时，美元贬值使莫斯科收入每年减少大约20亿美元。

军火是苏联继能源之后的第二大出口商品，大部分军火出口到了中东国家以换取美元。由于油价暴跌，1986年上半年，伊朗、伊拉克和利比亚的石油收入减少了46%。结果，苏联军火销售量在1986年减少了20%，莫斯科又失去了20亿美元硬通货。

由于油价下跌，使得苏联经济雪上加霜，致使戈尔巴乔夫推行的政治和经济体制改革失败，美欧则享用了低油价的经济利益和政治红利。

20世纪70年代中期，苏联在成为世界第一大石油出口国的同时，也成为世界最大的谷物和食品进口国。尽管与西方存在"你死我活"的意识形态斗争，但苏联当时已被深深地卷入西方主导的国际贸易体系之中。到了80年代，苏联一半以上的外汇收入靠石油出口，而其一半以上的外汇支出则用于进口粮食和食品。因此，苏联的经济状况直接取决于世界油价和谷物价格的波动，取决于世界对石油和粮食的总体需求态势。

80年代的苏联实质上已经沦落为一个依靠石油换取食物的落后国家，工业体系完全为军工服务，经济结构非常不合理。到了戈尔巴乔夫改革时期，苏联完全陷入了用增产维持石油美元收益的怪圈。经济结构失衡，工业技术工艺落后。苏联在80年代初已形成极度的军工经济特征。军品占机器制造业的60%以上，军事支出占国民总产值23%，到80年代末上述指标分别提高到80%和28%。

所有这一切，导致苏联人民在整个80年代饱受生活物资短缺的痛苦。苏联经济接近崩溃、民间怨声载道，1989年东欧社会主义国家剧变，随后1991年苏联解体了...... 苏联人排队领取面包，生活物资短缺令民众怨声载道是苏联解体的根本原因。

普京面对油价攻势毫无还手之力

苏联解体后，俄罗斯经历政治动荡，工业、经济结构并没有多大的起色，倒是过去10年国际油价持续上涨，帮助普京在克林姆林宫站稳了脚跟。普京在2012年提出十年强军计划，仅2年时间，俄罗斯军费开支就跃居世界第三，军力迅速恢复。过去两年国际油价在高位运行，使得普京在叙利亚、乌克兰问题上与西方针锋相对、毫不退让，于是我们现在看到历史重演了。

美国认为仅仅通过鼓励沙特扩大石油开采量就能把油价打压到85美元，这价格对俄罗斯相当有杀伤力。为什么沙特乐意按照美国的战略指示行事？因为低油价能帮助沙特挤垮死敌伊朗，一般认为伊朗油价需要超过100美元以上，才够维持其预算的平衡，而沙特的总体出口成本只需60美元。

美国还有自己的页岩油革命，这个思路两年前就已经有学者发表过。当然那个时候说的比较婉转，只是说现在咱们美国有页岩，在中东再也不用看沙特脸色行事了，可以想怎么造就怎么造了。没想到最后落笔到了普京身上，美国玩弄油价，还有好多牌没打出来。 俄罗斯人并不懂得韬光养晦，油价高涨令财政收入改善，普京马上进行规模惊人的十年扩军计划。

但是，使用货币和能源手段对付俄罗斯这样经济结构单一的大国就相当有效。所以现在美国的能源牌主要用来打垮俄罗斯。10月23日俄罗斯国家石油公司向国家福利基金申请超过2万亿卢布（500亿美元）援助。俄国家福利基金是管理俄国石油收入两大基金之一，持有830亿美元资产，用于支持俄养老金系统，不过14年以来，该基金主要用于帮助受西方制裁企业。俄石油2014年底前有4400亿卢布债务到期，15年有6200亿卢布。

油价持续下跌，正好符合美国和沙特的战略利益，尽管俄罗斯拥有4500亿美元的外汇储备，但跌幅高达30美元的国际油价，还是使克里姆林宫出现了紧张气氛。据报道在10月初的一次俄罗斯政府会议上，普京面对地方当局要钱的要求暴跳如雷，这表明石油收入下降已经给俄罗斯带来了严重伤痛。这与普京早前回应西方制裁时虚张声势明显不同，当时他对制裁不屑一顾，称不过是小事一桩。

经济压力使普京大帝的身段突然柔软异常，10月24日普京总统在索契说，俄不追求超级大国角色，不想重建帝国。俄无建立集团、损害邻国主权计划，不要求在世界有特殊例外地位，尊重他国利益，希望自己利益得到考虑、立场受到尊重，不能允许自己利益被无视。俄加强与亚洲伙伴合作，不意味俄转身离开欧洲。俄罗斯要与各国努力建立更稳定的世界体系。这是两个月来普京第二次发表身段柔软，谦卑，对西方毫无嘲讽和攻击性的讲话，这与今年上半年简直判若两人。这个表态可以在一定程度上说明，西方的制裁和遏制措施取得了一定实效。

俄罗斯的领导集团和人民，在能源价格高涨的时期显得很是"风骚"，从新世纪之初开始直到现在，他们满足于享受国际能源市场带来的红利，经济和生活有大幅度改善，一度自豪的宣称俄罗斯人均收入已经进入发达国家行列。但他们刻意回避，或者可以用"醉生梦死"来形容，俄罗斯实际上是个依靠核武器保卫国家、依靠能源和矿石生活的低级资源国家，俄国人不在经济结构调整寻找更多突破口，一旦油价下跌了就傻眼了。

面对美国的石油攻势，俄罗斯基本上毫无有效的反击手段，普京现在就处于束手就擒的状态，未来俄罗斯的战略收缩是指日可待的。（文章摘自腾讯网） 熊、伏特加、AK47和白杨洲际导弹。俄驻日使馆曾在网上发布此图，以示对西方制裁的不屑。