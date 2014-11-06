亚美尼亚首都埃里温举办第二届国际汉学研讨会

哈通社阿斯塔纳11月6日电，据新华网报道，为期两天的亚美尼亚第二届国际汉学研讨会4日在首都埃里温布留索夫国立语言大学开幕，本次主题为"中国-亚美尼亚：合作历史与前景展望"。

这次研讨会由布留索夫国立语言大学孔子学院主办，邀请了来自保加利亚、俄罗斯、亚美尼亚等国致力于汉语教学与汉学研究的专家学者。 布留索夫国立语言大学校长加斯帕良主持开幕式，并发表贺辞说，举行国际研讨会的重要意义在于展示过去两年多里，亚境内孔子学院、孔子课堂，以及汉语中心等汉语汉学教研机构不断扩大发展，并已取得的瞩目成就。 中国驻亚美尼亚大使馆临时代办罗世雄发表讲话说，中亚两国虽在地理上相距遥远，但双方不断举办各种形式文化交流活动，验证了两个国家之间紧密可靠的友好关系。

亚美尼亚副外长谢尔盖•马纳萨良说："孔子学院今天已经成为连接亚中两国的又一座桥梁。举办汉学研讨会，以及围绕这一文化举措的所有话题证明，汉学研究不仅在世界其他国家，在亚美尼亚也同样拥有非常重要的意义。" 来自俄罗斯圣彼得堡独立孔子课堂的校长韩丹星是一位在俄生活近30年的华人，长期致力于推广汉语教学，并在2001年创办汉语学校。 韩丹星说，她的学校目前有各年龄层的汉语学生近500人。对于聪明的亚美尼亚人来说，学好中文不是问题。她同时希望海外的汉学研究能够走向深入，而非简单停留在语言教学与传播上。 研讨会期间，汉语教学专家将就汉语教学、中亚双方在汉语教学中如何加强合作交流等话题展开讨论。 2012年11月，布留索夫国立语言大学孔子学院曾就中国文化及汉语教学等议题举办过研讨会。如今，在亚美尼亚已有超过200人长期稳定地从事汉语学习和研究，布留索夫国立语言大学也已将汉语正式列入专业课程。