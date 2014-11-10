纳扎尔巴耶夫：塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫的英名和功勋将永垂青史

哈通社阿斯塔纳11月10日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统对著名的二战飞行员、两次荣获原苏联人民英雄勋章的哈萨克斯坦卫国战争英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫的家属发去唁电，对逝者家属和亲人表示慰问。

总统在唁电中指出，塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫是卫国战争中的哈萨克英雄，他在人民陷于水深火热之时以崇高的爱国主义精神，不畏流血牺牲挺身而出，为世界展现了哈萨克热血男儿本色和哈萨克军人的优秀品质。

在和平年代，他又在我国民航建设和建筑领域进行了卓有成效的工作，凭自己高超的组织才能和善良的个人品质为大家树立了学习的榜样。哈萨克人民以英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫为骄傲，上千名新生儿以取英雄塔勒哈特之名为荣，这些与英雄同名的男子们绝大多数都以英雄为榜样，成为了各领域的佼佼者。

总统说，英雄塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫的英名与功勋将与共和国同在，以英雄之名命名的街道、学校、纪念碑以及众多的影片将会把英雄之名永存于我们心中。 人物介绍： 塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫（Талғат Бигелдинов）1922年8月5日出生于阿克莫拉州玛伊巴勒克村。1940年在萨拉托夫军事航空学校深造，2年后荣获中士军衔，随后就读于契卡洛夫轰炸机航空学校。

上战场之前，塔勒哈特在伊热夫斯克市学习驾驶被称为坦克杀手的《伊尔-2》攻击机。1943年一月奔赴前线。在卫国战争期间年轻的哈萨克战士累计飞行500多小时，参加大小战役305次。让敌军闻风丧胆的塔勒哈特驾驶的战机被成为"黑色死神"。

塔勒哈特23岁时就2次荣获苏联英雄勋章。战后塔勒哈特就读于航空军事学院，毕业后在哈萨克斯坦空军各重要部门任职。1956年退休。曾担任三届苏联最高苏维埃人民代表。1957-1970年间从事于民航管理工作，为设计建设阿拉木图、阿克莫拉、阿热卡勒克、克孜勒奥尔达、卡拉干达以及塔拉兹等城市飞机场做出了卓越贡献。拥有奋发学习精神的塔勒哈特1968年在莫斯科工程建筑学院毕业后，回国从事城市建设工作。（编译：流沙）