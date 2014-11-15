伊利亚•伊林：要把胜利献给祖国和纳扎尔巴耶夫总统

哈通社阿拉木图11月15日电, 今晚的阿拉木图或许和以往一样平静，但在阿拉木图巴勒万朔拉克体育馆内，却有着不同凡响的亢奋。千余名观众或许自己都没有做好足够的心理准备，而他们却突然见证了21世纪以来最伟大的一场举重对决。

没有任何的浮夸，也不需要谦虚，有多少举重迷在五分钟内看到过三破世界纪录的场景？更有多少举重迷看到过一个选手能在三个级别的世界锦标赛里都拿到总成绩冠军？！这一切，在短短5分钟内都实现了！ 成绩令伊利亚•伊林内心激动不已，他在接受«KAZsport»电视台采访时兴奋地说："首先感谢祖国，感谢纳扎尔巴耶夫总统，我永远不会忘记总统对我的关心和支持。总统说，‘小伙子很棒，肯定会拿下最后的冠军！' 我要把胜利献给祖国和纳扎尔巴耶夫总统。当我走到242公斤重的杠铃前、看到观众注视着我的表情时，必胜的信念，如涨潮一般涌上我的心头。为了观众、为了哈萨克斯坦，我——必胜！"

"总统先生，我完成了您交付给我的任务。"这是利亚•伊林在与纳扎尔巴耶夫总统的电话交谈时讲的第一句话。利亚•伊林继续说："对我来说，举起239公斤不算太难，但今天必须举起242公斤，因为俄罗斯选手别德扎尼扬举起了240公斤，最终我成功了，并再次刷新世界纪录。我所取得的成绩与您的关心和支持密不可分。"

本次大赛利亚•伊林以432公斤获得总成绩金牌。由于此前曾获得85公斤级和94公斤级世锦赛总成绩冠军，伊林就此成为获得世锦赛三个级别总成绩冠军的超级选手。俄罗斯选手别德扎尼扬和乌兹别克斯坦选手努鲁季诺夫分获总成绩二、三名。（编译：林海）