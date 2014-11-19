纳扎尔巴耶夫责成农业部进一步做好水资源的保护与合理利用

哈通社阿斯塔纳11月19日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日接见农业部水资源委员会主席伊斯拉穆•阿布谢夫。

阿布谢夫向纳扎尔巴耶夫重点介绍了近几年我国水资源的节约、保护和合理利用情况。 纳扎尔巴耶夫指出，水资源的保护与合理利用是关系全人类命运的重大课题。 它需要全社会的支持，要提高民众对水资源问题的认识，一定要树立水忧患意识，引导公众积极履行节约用水和保护水资源的义务。 纳扎尔巴耶夫说："我国是水资源贫乏的国家，应着手研究建立大型水坝、利用地下水灌溉农业和畜牧业用地的问题。" 纳扎尔巴耶夫强调，为推动水利工作发展，我国已做了大量富有成效的工作。 纳扎尔巴耶夫说："为了保护咸海北部，我们正在采取一些重大措施，国家已投入大量资金，在我们的努力下，北咸海水位离之前的海岸线仅剩17公里，快接近阿拉尔市，这有利于提高咸海北部地区居民的生活水准。为了满足克孜勒奥尔达州对水资源的需求，还建成了阔克萨莱水库，水库可降低当地居民受水灾的风险，国家还向马克塔阿拉尔县排灌工程注入了大量资金。"（编译：林海）