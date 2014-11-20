纳扎尔巴耶夫：在出现经济危机的情况下 哈萨克斯坦将采取相应的应对措施

哈通社阿斯塔纳11月20日电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日出席工业化进程工作圆桌会议。

政府总理卡里姆•马西莫夫、总统助理叶尔波力•奥仁巴耶夫、投资和发展部部长阿斯耶特∙伊谢克舍夫、"巴伊杰列克"国家控股公司执行董事胡万德克•毕西木巴耶夫、哈萨克斯坦工业化进程研究院院长阿•库勒塞特夫以及一些外国专家参加会议。

纳扎尔巴耶夫总统指出，国家各相关部门要密切关注世界经济发展的最新走势，同时还要重新审定国家经济发展政策。

纳扎尔巴耶夫说："我们完成了工业创新发展规划第一阶段任务，在此阶段，我们积累了丰富的经验，建成了许多企业，提供了数十万个就业岗位，取得了相当的成绩。最近我们对工业创新发展规划进行了调整，这一调整是为了迎合始于明年的第二个五年创新发展规划而进行的。"

纳扎尔巴耶夫表示，俄罗斯与西方国家相互制裁有可能引发新的经济危机，在出现经济危机的情况下，哈萨克斯坦将采取相应的应对措施。

纳扎尔巴耶夫指出："我在新的国情咨文中提出，为了保障国家经济稳定发展，增加就业岗位，国家基金将拿出相当规模的资金，这一举措对巩固国家金融体系将起到积极作用，有利于中小企业发展。我们的举措得到了与我们有积极联系的世界金融组织的肯定，对于一个人口较少的国家来说，一次性拿出200亿美元，将它投入到经济建设，我想一定会取得满意的成效。

纳扎尔巴耶夫指出，外部经济环境已发生变化，国家经济面临新的挑战。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦已完成同欧盟关于扩大合作伙伴关系新协议的谈判，我们处在加入世贸组织的最后阶段，欧亚经济联盟明年起将正式运行。我们奉行的是务实的对外政策，因为，俄罗斯是我们最主要的伙伴，两国山水相连，有着7500公里的边界线。哈萨克斯坦地处内陆，无直接出海口，因此，关税同盟对我国非常重要，因为我们可以通过关税同盟国将哈萨克斯坦的各种货物发往世界各地。"

参加会议的外国专家认为，哈萨克斯坦已积累了丰富的应对经济危机的经验，制定的应对措施完全正确，坚信哈萨克斯坦能够驾驭一切复杂局面、战胜任何困难挑战，创造性地解决发展问题。（编译：林海）