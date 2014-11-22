戈洛夫金：我为生活在稳定和谐的哈萨克斯坦而感到自豪（组图）

哈通社阿斯塔纳11月22日电，今日在纳扎尔巴耶夫大学举行的拳王与拳击迷以及媒体见面会上，世界拳王戈洛夫金对纳扎尔巴耶夫总统长期以来对自已的关心和支持表示感谢，为自己生活在稳定和谐的哈萨克斯坦而感到自豪。

戈洛夫金说："我们生活在和平稳定的社会中，这一切归功于纳扎尔巴耶夫总统，为此我表示诚挚的感谢，亲爱的同胞们，非常感谢你们的热情参与和支持，你们的支持，是我不竭的动力来源。" 根纳季•戈洛夫金于2006年开始自己的职业拳击生涯（中量级），前8场对决均以OK击倒对手获胜。

2007年9月，戈洛夫金战胜法国籍选手迈赫迪•博阿德拉。

2008年4月，戈洛夫金战胜伊安•加德纳。

2008年11月，戈洛夫金在第二回合KO白俄罗斯选手马利克•迪亚拉。

2009年7月11日，戈洛夫金在与约翰•安德森•卡瓦洛的对决中，第二回合OK对手，获得WBO洲际中量级拳王头衔。在此之后，戈洛夫金KO战胜米哈伊尔•马卡罗夫，打破了马卡罗夫不败记录。

2010年8月，戈洛夫金仅在第1回合KO米尔顿•努涅兹，夺得WBA中量级过渡拳王头衔。之后，在与尼尔森•胡里奥•塔皮亚对决中，戈洛夫金第三回合击倒对手，获得WBA拳王头衔。

2011年，戈洛夫金在与卡西姆•欧马和拉赫安•西蒙对决中，均以KO方式获胜，并在与拉赫安•西蒙对决中顺利夺得IBO中量拳王头衔。

2012年，戈洛夫金在第三回合击倒日本选手渊上诚。

2012年9月1日，戈洛夫金在与波兰选手普罗科萨举行的中量级拳王争霸战中，在第5回合击倒对手，成功卫冕WBA/IBO中量级拳王头衔。

2013年1月19日，戈洛夫金KO美国籍波多黎各裔选手加布里尔•罗萨多。

2013年3月30日，戈洛夫金第三回合击倒日本挑战者石田顺裕，成功卫冕WBA/IBO中量级拳王头衔。

2013年6月29日，戈洛夫金3回合击倒前欧洲中量级拳王马修•麦克林。

2014年2月1日，戈洛夫金7回合KO挑战者阿达玛。

2014年6月，戈洛夫金成为WBA超级拳王。

2014年7月26日，戈洛夫金在与前WBA/IBF中量级拳王丹尼尔•吉勒的对决中，在第3回合击倒对手。

2014年10月19日，戈洛夫金在第2回合KO墨西哥籍WBC过渡拳王安东尼奥•卢比奥。（编译：阜博）